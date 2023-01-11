الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "الملك فهد" في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد وفالنسيا في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتُقام بطولة كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 أندية، حيث يلتقي ريال مدريد منافسه فالنسيا، كما يلعب برشلونة ضد ريال بيتيس، غداً الخميس، ويلتقي الفائزان من هاتين المواجهتين في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا.

الموعد والقنوات الناقلة

تُقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب "الملك فهد" بصافرة الحكم أليخاندرو خوسيه.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.