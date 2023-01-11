الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "الملك فهد" في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد وفالنسيا في بطولة كأس السوبر الإسباني.
وتُقام بطولة كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 أندية، حيث يلتقي ريال مدريد منافسه فالنسيا، كما يلعب برشلونة ضد ريال بيتيس، غداً الخميس، ويلتقي الفائزان من هاتين المواجهتين في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا.
الموعد والقنوات الناقلة
تُقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب "الملك فهد" بصافرة الحكم أليخاندرو خوسيه.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.
ماذا يقول التاريخ؟
تقام بطولة كأس السوبر الإسباني بنظام الدورة الرباعية للموسم الرابع على التوالي وللمرة الثالثة في المملكة العربية السعودية.
وتوج ريال مدريد بلقب السوبر 12 مرة آخرها في نسخة الموسم الماضي، بينما يحمل برشلونة لقب الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 13 نسخة آخرها عام 2018.
وتوج فالنسيا بلقب كأس السوبر الإسباني مرة وحيدة عام 1999 بالفوز على برشلونة بنتيجة 1-0 والتعادل بنتيجة 3-3.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ8 من يناير 2022 في الدوري بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-1 بينما كانت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس السوبر الإسباني يوم الـ8 من يناير 2020 وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1.
ويواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لاعبه السابق جينارو غاتوزو، المدير الفني لفريق فالنسيا، للمرة الرابعة.
أسلحة ريال مدريد
يبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز على حساب فالنسيا للتأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس السوبر الإسباني.
وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة ستكون صعبة ولكن فريقه يبحث عن تحقيق الألقاب ويسعى دائماً لتحقيق الفوز.
وأضاف: "فوجئت بالخسارة الأخيرة ضد فياريال وعلينا أن نظهر بشكل أقوى وأكثر تماسكاً خاصة أن فالنسيا فريق يجيد الأداء الدفاعي".
ويفتقد ريال مدريد خدمات الثنائي ديفيد ألابا وأوريلين تشواميني بسبب الإصابة، كما تحيط الشكوك بشأن مشاركة الظهير الأيسر فيرلاند ميندي الذي لم يشارك في المران الأخير.
ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه الرباعي إيدير ميليتاو وأنطونيو روديغر وداني كارفخال وفيرلاند ميندي أو ناتشو فيرنانديز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط إدواردو كامافينغا وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش مع ثلاثي خط الهجوم فيديريكو فالفيردي وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.
أوراق فالنسيا
يتطلع فالنسيا للفوز على ريال مدريد واستكمال مشواره في هذه البطولة من أجل تحقيق الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني.
وقال جينارو غاتوزو، المدير الفني لفريق فالنسيا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز أمام منافس اعتاد على حصد الألقاب وبالتالي المواجهة ستكون صعبة للغاية.
وأوضح أن فالنسيا سيلعب بالأسلوب الذي يسهم في حصد الفوز والتأهل بغض النظر عن السيطرة على الكرة أو الاستحواذ.
ويعتمد فالنسيا على تشكيلة تضم حارس المرمى جيورجي مامارداشفيلي وأمامه الرباعي غابرييل باوليستا وإيراي كومرت وتييري كوريا وخوسيه خايا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط هوغو غويلامان وأندريه ألميدا ويونس موسى مع ثلاثي خط الهجوم جاستن كلويفرت وسامو كاستيليغو وإدينسون كافاني.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة بين أنشيلوتي وجاتوزو تبدو مثيرة ومميزة خاصة أن غاتوزو تدرب لسنوات تحت قيادة أنشيلوتي.
وأوضح أن ريال مدريد لديه نقاط قوة متمثلة في الثنائي بنزيما وفينيسيوس بجانب خبرات كروس ومودريتش، ولكن فالنسيا يجيد أيضاً استغلال الكرات المعاكسة ويعتمد على خبرة كافاني أيضاً.