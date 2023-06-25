استقبال أسطوري لليونيل ميسي في روزاريو (فيديو)

تلقى الأرجنتيني ليونيل ميسي استقبالا أسطوريا خلال تواجده في ملعب نادي نيولز أولد بويز بروزاريو، مسقط رأسه، من أجل المشاركة في حفل اعتزال مواطنه ماكسي رودريغيز.

وبمجرد دخول ميسي الملعب نال ترحيبا وتصفيقا حارا من الجماهير الأرجنتينية، كما حرصت على ترديد الأهازيج الخاصة باللاعب.

وقال المذيع الداخلي خلال تقديمه النجم الأرجنتيني: "من نيولز إلى العالم، يعود إلى بيته في روزاريو من أجل يوم ميلاده ومن أجل صديقه ماكسي".