استقبال أسطوري لليونيل ميسي في روزاريو (فيديو)
تلقى الأرجنتيني ليونيل ميسي استقبالا أسطوريا خلال تواجده في ملعب نادي نيولز أولد بويز بروزاريو، مسقط رأسه، من أجل المشاركة في حفل اعتزال مواطنه ماكسي رودريغيز.
وبمجرد دخول ميسي الملعب نال ترحيبا وتصفيقا حارا من الجماهير الأرجنتينية، كما حرصت على ترديد الأهازيج الخاصة باللاعب.
وقال المذيع الداخلي خلال تقديمه النجم الأرجنتيني: "من نيولز إلى العالم، يعود إلى بيته في روزاريو من أجل يوم ميلاده ومن أجل صديقه ماكسي".
وحرصت الجماهير أيضا على الاحتفال بعيد ميلاد ميسي الـ36، الذي وافق أمس السبت.
وولد ميسي في روزاريو وبدأ مسيرته الكروية عام 1995 مع نادي نيولز أولد بويز، ثم انتقل إلى برشلونة ليصنع مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات.
وقبل عام، قاد ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب مونديال قطر 2022، وهي البطولة التي طال انتظارها بالنسبة للنجم الأرجنتيني.
وشهدت مباراة الأمس بجانب مشاركة ميسي تواجد عدد من اللاعبين الكبار، مثل فرناندو غاغو، وإستيبان كامبياسو، وخافيير سافيولا، وإيزيكيل لافيزي، ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، ودي ماريا.
يذكر أن رودريغيز، الذي كان لاعبا دوليا مع منتخب الأرجنتين لمدة 9 سنوات (2005-2014)، قد اعتزل كرة القدم في ديسمبر 2021.
الجناح الأرجنتيني خاض في مسيرته 610 مباريات سجل خلالها 173 هدفا وقدم 53 تمريرة حاسمة.