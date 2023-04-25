مجلس كرة القدم الجديد التابع لـ"يويفا" يسعى لإيضاحات وإدخال تغييرات على قانون لمسة اليد

حث مجلس كرة القدم التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على مزيد من الإيضاحات بشأن قانون لمسة اليد، وأوصى بتغييرات استعدادا للموسم المقبل بعد عقد اجتماعه الأول في نيون بمقر الاتحاد القاري.

وتمت الموافقة على تشكيل المجلس، الذي يضم مدربين مثل كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو، بالإضافة إلى لاعبين سابقين مثل باولو مالديني ولويس فيغو، من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإعطاء آراء مستقلة بشأن الموضوعات المتعلقة بكرة القدم.

وصدرت هذا الأسبوع توصيات بعد مناقشة قانون لمسة اليد، وتحديدا الجانب الذي ينص على أنه ليس كل لمس للكرة بالذراع أو اليد يعتبر مخالفة.