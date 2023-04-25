مجلس كرة القدم الجديد التابع لـ"يويفا" يسعى لإيضاحات وإدخال تغييرات على قانون لمسة اليد
حث مجلس كرة القدم التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على مزيد من الإيضاحات بشأن قانون لمسة اليد، وأوصى بتغييرات استعدادا للموسم المقبل بعد عقد اجتماعه الأول في نيون بمقر الاتحاد القاري.
وتمت الموافقة على تشكيل المجلس، الذي يضم مدربين مثل كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو، بالإضافة إلى لاعبين سابقين مثل باولو مالديني ولويس فيغو، من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإعطاء آراء مستقلة بشأن الموضوعات المتعلقة بكرة القدم.
وصدرت هذا الأسبوع توصيات بعد مناقشة قانون لمسة اليد، وتحديدا الجانب الذي ينص على أنه ليس كل لمس للكرة بالذراع أو اليد يعتبر مخالفة.
وأضاف البيان: "يوصي المجلس بأن يوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لا ينبغي احتساب أي مخالفة في حالة لمس اللاعب الكرة بيده إذا كانت الكرة قد انحرفت قبلها بعد اصطدامها بجسده، وعلى وجه الخصوص، عندما لا تكون الكرة متجهة نحو المرمى.
"وضمن نفس الإشعار، يوصي المجلس بأنه لا يجب أن تؤدي كل لمسة يد تلقائيا إلى تحذير بعد كل تسديدة على المرمى، كما هو متوقع وفقا للإرشادات الحالية".
كما قال المجلس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتصال بهيئة صياغة قوانين اللعبة المتمثلة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعديل قانون طرد اللاعبين بسبب قرارات تتعلق بلمسة اليد.
واقترح المجلس التابع للاتحاد الأوروبي للعبة أنه لا ينبغي طرد اللاعب لمنعه فرصة للتسجيل إلا إذا لمس الكرة بيده أو ذراعه "عمدا وعن قصد".
وأضاف: "في حالة وقوع مخالفات أخرى في لمسة يد، يجب تحذير اللاعبين فقط".