كريستيانو رونالدو أمام آخر فرصة في كأس العالم

سيصل كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى قطر للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم ليثبت أمام الجميع أنه لا يزال بإمكانه صنع الفارق.

ولا جدال في أن رونالدو أحد أعظم المهاجمين عبر التاريخ، لكن عثراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد والبرتغال أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول إن كانت مسيرته المبهرة ستصل إلى نهاية مريرة.