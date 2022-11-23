هاري كين يثير القلق في منتخب إنجلترا بعد خضوعه لفحص بالأشعة على الكاحل الأيمن
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هاري كين، مهاجم وقائد المنتخب الإنجليزي، اضطر لإجراء فحوصات طبية، مساء الثلاثاء، في الدوحة بعد شكوك بشأن إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الفوز على إيران 6-2.
وحسب الصحيفة فإن هاري كين مشكوك في مشاركته خلال اللقاء المهم أمام منتخب أمريكا، يوم الجمعة المقبل، في إطار ثاني لقاءات المنتخبين في المجموعة الثانية، ما يشكل ضربة قوية للمنتخب الإنجليزي.
وتعرض هاري كين للإصابة أمام إيران وشعر بانزعاج خلال تدريبات المنتخب الإنجليزي، ما دفع المدرب غاريث ساوثغيت للإصرار على خضوعه لفحوصات طبية دقيقة.
ويأمل منتخب إنجلترا ألا تكون الإصابة خطيرة، خصوصا أنه شارك في تدريبات خفيفة بعد لقاء إيران، وقال غاريث ساوثغيت: "أعتقد أن هاري كين بخير، تلقى تدخلا سيئا لكنه واصل اللعب في المباراة، وقمنا بتغييره في النهاية لشعورنا أنها الفترة التي يجب فيها أن نجري التغيير".
وعانى هاري كين من مشاكل في الكاحل سابقا رفقة فريقه توتنهام، لكن المشاكل تقلصت في الموسمين الأخيرين. ويخشى المنتخب الإنجليزي أن تعود الإصابة في الفترة الحالية المهمة التي يسعى خلالها للتنافس على لقب كأس العالم 2022.
وفاز المنتخب الإنجليزي 6-2 على إيران في بداية مشواره في نهائيات كأس العالم بقطر، ولم يسجل هاري كين هداف النسخة الماضية في روسيا، أي هدف، واكتفى بصنع هدفين في اللقاء لكل من رحيم سترلينغ وماركوس راشفورد.
وتتصدر إنجلترا ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط مقابل نقطة لمنافسيها في اللقاءين المقبلين الولايات المتحدة الأمريكية وويلز، اللذين تعادلا في لقائهما 1-1، فيما يتواجد منتخب إيران في المركز الرابع والأخير دون نقاط.
وأحرز كين 51 هدفا في 76 مباراة دولية ويحتاج إلى هدفين لمعادلة رقم واين روني القياسي مع المنتخب الإنجليزي.
وفاز كين بالحذاء الذهبي عندما وصلت إنجلترا إلى قبل نهائي كأس العالم في روسيا قبل أربع سنوات لكنه لم يهز الشباك أمام إيران.