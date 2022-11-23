هاري كين يثير القلق في منتخب إنجلترا بعد خضوعه لفحص بالأشعة على الكاحل الأيمن

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هاري كين، مهاجم وقائد المنتخب الإنجليزي، اضطر لإجراء فحوصات طبية، مساء الثلاثاء، في الدوحة بعد شكوك بشأن إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الفوز على إيران 6-2.

وحسب الصحيفة فإن هاري كين مشكوك في مشاركته خلال اللقاء المهم أمام منتخب أمريكا، يوم الجمعة المقبل، في إطار ثاني لقاءات المنتخبين في المجموعة الثانية، ما يشكل ضربة قوية للمنتخب الإنجليزي.

وتعرض هاري كين للإصابة أمام إيران وشعر بانزعاج خلال تدريبات المنتخب الإنجليزي، ما دفع المدرب غاريث ساوثغيت للإصرار على خضوعه لفحوصات طبية دقيقة.

ويأمل منتخب إنجلترا ألا تكون الإصابة خطيرة، خصوصا أنه شارك في تدريبات خفيفة بعد لقاء إيران، وقال غاريث ساوثغيت: "أعتقد أن هاري كين بخير، تلقى تدخلا سيئا لكنه واصل اللعب في المباراة، وقمنا بتغييره في النهاية لشعورنا أنها الفترة التي يجب فيها أن نجري التغيير".

وعانى هاري كين من مشاكل في الكاحل سابقا رفقة فريقه توتنهام، لكن المشاكل تقلصت في الموسمين الأخيرين. ويخشى المنتخب الإنجليزي أن تعود الإصابة في الفترة الحالية المهمة التي يسعى خلالها للتنافس على لقب كأس العالم 2022.