ما هي تقنية "Lod Air" التي استخدمها باريس سان جيرمان لحماية اللاعبين من الفيروسات؟

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن فريق باريس سان جيرمان قام بتجهيز غرفة ملابس اللاعبين بتقنية مبتكرة تسمى "Lod Air"، هدفها القضاء على الفيروسات والميكروبات المنتشرة في الهواء من خلال استخدام الأشعة فوق البنفسجية، وذلك لحماية لاعبيه من الإصابة بالفيروسات المنتشرة في الهواء.

وظهرت التقنية الجديدة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، من قبل شركة "LOD AIR" الفرنسية التي اخترعت جهاز تنقية الهواء بدون فلتر.

وتستطيع التقنية تحقيق عدة أهداف، وهي: القضاء على 99 % من الفيروسات والبكتيريا في الهواء، كما أن الجهاز يطهر حتى 120 مترًا مربعًا في أقل من ساعة، بالإضافة إلى تطهير الهواء في الوجود البشري.