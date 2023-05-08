غوارديولا عن مشروب هالاند "السحري": عليكم محاكاة مهاراته أكثر من مشروباته (فيديو)
رد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بشكل طريف على المشروب الذي كشف عنه النروجي إرلينغ هالاند، مهاجم الفريق، إذ نشر صورة له مؤخرًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ممكسًا بزجاجتي حليب، معلقًا: "أنا وجرعتي السحرية".
وقال غوارديولا ضاحكًا في مؤتمر صحفي، ردًّا على سؤال بشأن مدى تأثر مستوى هالاند القوي: "يقول الناس إنه يشرب الحليب أو شيئًا كهذا، لكنني أيضًا أشرب هذه (الجرعة السحرية) ولا أسجل 50 هدفًا".
وأضاف المدرب الإسباني: "أوصي الأولاد الصغار الذين يريدون محاكاة إرلينغ بمحاولة محاكاة مهاراته أكثر من مشروباته".
وكانت صحيفة "ذا صن" كشفت مؤخرًا عن مكونات هذا المشروب، اعتمادًا على أحد المقربين من اللاعب النرويجي، الذي قال: "إرلينغ غالبًا ما يكون لديه عدد من زجاجات العصير خلال فترة التدريبات".
وأضاف: "المشروب الذي ظهر بالصور عبارة عن مزيج من الحليب واللفت والسبانخ".
وأردف: "هالاند يتناول الخضراوات التي يكرهها معظم الناس، ويأكلها بطريقة أو بأخرى؛ لأنه يعلم تمامًا بأنها مفيدة له".
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن "هالاند يتبع نظامًا غذائيًا صارمًا، بعد أن علم أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسة لبقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تقديم مستويات عالية على مدار سنوات عديدة، وها هي جهود النرويجي تؤتي ثمارها".
ويقدم هالاند موسمًا مذهلًا مع مانشستر سيتي على صعيد كافة البطولات، إذ سجل 51 هدفًا في 46 مباراة، وكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز بوصوله إلى 35 هدفًا.
وينافس مانشستر سيتي بقوة على التتويج بالثلاثية هذا الموسم، حيث سيلتقي ريال مدريد خلال الأسبوعين الحالي والمقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لارتباطه بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 3 يونيو القادم ضد مانشستر يونايتد، كما يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن آرسنال قبل 4 جولات من النهاية.
ويُتوقع أن يدخل مانشستر سيتي في مفاوضات مع هالاند؛ لتجديد عقده لموسم إضافي حتى 2028، مع وضع امتيازات إضافية على العقد وتحسين الراتب.