غوارديولا عن مشروب هالاند "السحري": عليكم محاكاة مهاراته أكثر من مشروباته (فيديو)

رد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بشكل طريف على المشروب الذي كشف عنه النروجي إرلينغ هالاند، مهاجم الفريق، إذ نشر صورة له مؤخرًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ممكسًا بزجاجتي حليب، معلقًا: "أنا وجرعتي السحرية".

وقال غوارديولا ضاحكًا في مؤتمر صحفي، ردًّا على سؤال بشأن مدى تأثر مستوى هالاند القوي: "يقول الناس إنه يشرب الحليب أو شيئًا كهذا، لكنني أيضًا أشرب هذه (الجرعة السحرية) ولا أسجل 50 هدفًا".

وأضاف المدرب الإسباني: "أوصي الأولاد الصغار الذين يريدون محاكاة إرلينغ بمحاولة محاكاة مهاراته أكثر من مشروباته".