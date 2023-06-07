أحدث التطورات حول مستقبل ميسي

تتسارع الأحداث والتقارير بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصبح لاعبا حرا بعد رحيله رسميا عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ميسي قد رحل عن صفوف النادي الفرنسي، بعدما خاض مباراته الأخيرة يوم السبت الماضي ضد كليرمون في الدوري، ومنذ ذلك الوقت، تتضارب التقارير الصحفية المختلفة بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني، ما بين العودة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الهلال، أو الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ولكن في الساعات الأخيرة بدأ خيار الانتقال للدوري السعودي يتراجع، وتصدر نادي إنتر ميامي عناوين التقارير التي تربط ميسي بالنادي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.