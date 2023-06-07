أحدث التطورات حول مستقبل ميسي
تتسارع الأحداث والتقارير بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصبح لاعبا حرا بعد رحيله رسميا عن باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان ميسي قد رحل عن صفوف النادي الفرنسي، بعدما خاض مباراته الأخيرة يوم السبت الماضي ضد كليرمون في الدوري، ومنذ ذلك الوقت، تتضارب التقارير الصحفية المختلفة بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني، ما بين العودة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الهلال، أو الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.
ولكن في الساعات الأخيرة بدأ خيار الانتقال للدوري السعودي يتراجع، وتصدر نادي إنتر ميامي عناوين التقارير التي تربط ميسي بالنادي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.
وذكر الإعلامي هيرنان كاستيلو، عبر حسابه على تويتر، أن ميسي استقر على الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي، مؤكدا أنه لا مزيد من الاجتماعات التي تخص مستقبل ميسي، حيث إن الأمر قد حُسم بالفعل.
من جانبها، قالت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، عبر القسم المتخصص بالدوري الأمريكي، إن "فرصة قدوم ميسي إلى إنتر ميامي تزداد".
وكشفت الصحيفة الشهيرة عن المزايا التي سيحصل عليها النجم الأرجنتيني، موضحة أن ميسي سيحصل على حصة من الإيرادات التي ستأتي من المشتركين الجدد في MLS Season Pass عبر حزمة بث الدوري على منصة "Apple TV+"، بالإضافة إلى تقاسم الأرباح مع شركة أديداس، وهي شريك الدوري الأمريكي، مع طرح خيار شراء ميسي نسبة مئوية في إنتر ميامي بعد الاعتزال.
تقارير أرجنتينية
من ضمن التقارير التي رجحت كفة انتقال ميسي إلى نادي إنتر ميامي، صحيفة "ole" الأرجنتينية، حيث ذكرت عدة أسباب لتفضيل اللاعب العرض الأمريكي، من بينها استضافة أمريكا لبطولة "كوبا أمريكا 2024"، وأيضا كأس العالم 2026، كما أن الدوري الأمريكي لا يوجد فيه هبوط، والبطولة هناك في نمو متصاعد ملحوظ مؤخراً، كما أن ميسي سيعيش في المدينة التي يحبها وبها مناخ ملائم لعائلته".
يشار إلى أن إنتر ميامي يتذيل جدول ترتيب الدوري الأمريكي، القسم الشرقي، برصيد 15 نقطة، بعد خوض 16 مباراة.
عرض برشلونة
من جانبها، كشفت صحيفة "سبورت" أن عرض برشلونة ما زال على الطاولة أمام النجم الأرجنتيني، مؤكدة أن إدارة خوان لابورتا تلقت الموافقة من رابطة الليغا بشأن خطة الجدوى.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يستعد لتقديم عرض رسمي لميسي، ولكنه لا يمكنه منح ضمانات بأنه يمكن أن يكون مسجلًا في صفوف الفريق.
ورجحت أن النادي يحتاج إلى وقت كافٍ من أجل بيع لاعبين آخرين، ومن ثم إتاحة مساحة مالية، ولن تكون هناك مشكلة في تلك الحالة للتعاقد مع ميسي وتسجيله.
وأوضحت أن المشكلة تتمثل في عامل الوقت، فبرشلونة واثق من أنه يبذل قصارى جهده، من أجل استيفاء جميع الشروط لإعادة ميسي إلى "كامب نو"، ولكن الأمور لا تسير بسلاسة.
ويرى النادي أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لحل كل هذه الأزمات، ولكن ميسي لا يستطيع الانتظار أكثر، إذ لا يرغب في تكرار ما حدث في 2021، عندما وجد نفسه دون عقد جديد مع برشلونة، واضطر إلى النظر في خيارات أخرى، قبل قبول الانتقال إلى باريس سان جيرمان.
وكانت رابطة الدوري الإسباني قد طالبت "البلوغرانا" بتخفيض الأجور والتخلص من بعض اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة لتوفير أكثر من 200 مليون يورو من أجل السماح بقيد الصفقات الجديدة.