ترتيب الدوري الإنجليزي.. برينتفورد يخطف فوزا قاتلا على حساب مانشستر سيتي

خطف فرق برينتفورد فوزا قاتلا على حساب مانشستر سيتي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي الفوز لبرينتفورد، إيفان توني في الدقيقتين 16، و90.

فيما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد، فيل فودين مع الدقيقة 45 من الشوط الأول.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد سيتي عند 32 نقطة من 14 مباراة، وفقد فرصة تصدر المسابقة قبل توقف المسابقة بسبب كأس العالم، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر الذي خاض 13 مباراة، فيما وصل رصيد برينتفورد للنقطة الـ19 متواجدا بالمركز الـ10.