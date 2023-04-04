تقارير: أولوية ميسي هي العودة إلى برشلونة

كشفت عدة تقارير صحفية فرنسية على أن الأرجنتيني ليونيل ميسي اقترب بقوة من الرحيل عن باريس سان جيرمان مع قرب انتهاء عقده مع الفريق.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، يونيو 2023.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان استسلم في عملية ميسي، ولن يحاول مجددا في إقناعه بتجديد عقده مع النادي، خاصة وأن ثلاثيته مع نيمار وكيليان مبابي لا يتوقع منها النجاح في ظل الصراعات الشخصية بينهم.

وأشارت إلى أن "التجديد لميسي لم يصبح أولوية مثلما كان قبل كأس العالم، خاصة بعد مفاوضات برشلونة، والتي يدرك باريس سان جيرمان أنها ستكون أقوى من مفاوضاتهم، لارتباط اللاعب بالنادي الكتالوني".

وأوضحت أن "الصافرات الأخيرة في ملعب حديقة الأمراء، ربما تجعل ميسي يفكر مرتين قبل أن يقبل توقيع عقد جديد، والعودة إلى كامب نو، حيث كان الآلاف يهتفون باسمه ويرفعونه على الأعناق".