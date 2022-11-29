ليساندرو مارتينيز: الأرجنتين لم تصل لقمة مستواها بعد في كأس العالم

أصدرت الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لبولندا قبل مباراتهما معا في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم، غدا الأربعاء، وقالت إنها ربما تكون قد تعثرت في أول مباراتين لكنها لم تصل بعد إلى قمة مستوياتها.

وكان على بطل العالم مرتين الاعتماد على النجم ليونيل ميسي للحفاظ على آماله في التأهل بعد الخسارة المذلة 2-1 من السعودية صاحبة التصنيف الدولي المنخفض.

وقادها ميسي للفوز 2-صفر على المكسيك وسجل الهدف الأول ليعيد الفريق إلى المسار الصحيح.

ويخوض النجم الأرجنتيني، الذي يعد فريقه مرشحا للفوز بالبطولة، النهائيات للمرة الخامسة وربما الأخيرة له مما يعني أنها فرصته الأخيرة لمعادلة إنجاز دييغو مارادونا والفوز بأرفع لقب في كرة القدم.