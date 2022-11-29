ليساندرو مارتينيز: الأرجنتين لم تصل لقمة مستواها بعد في كأس العالم
أصدرت الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لبولندا قبل مباراتهما معا في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم، غدا الأربعاء، وقالت إنها ربما تكون قد تعثرت في أول مباراتين لكنها لم تصل بعد إلى قمة مستوياتها.
وكان على بطل العالم مرتين الاعتماد على النجم ليونيل ميسي للحفاظ على آماله في التأهل بعد الخسارة المذلة 2-1 من السعودية صاحبة التصنيف الدولي المنخفض.
وقادها ميسي للفوز 2-صفر على المكسيك وسجل الهدف الأول ليعيد الفريق إلى المسار الصحيح.
ويخوض النجم الأرجنتيني، الذي يعد فريقه مرشحا للفوز بالبطولة، النهائيات للمرة الخامسة وربما الأخيرة له مما يعني أنها فرصته الأخيرة لمعادلة إنجاز دييغو مارادونا والفوز بأرفع لقب في كرة القدم.
وقال المدافع ليساندرو مارتينيز: "كل شيء يتعلق بالتفاصيل. شاهدنا ذلك في هدف ميسي، قبل ذلك كانت مباراة (المكسيك) صعبة للغاية.
"نعرف قدراتنا جيدا. يمكننا اللعب بشكل أفضل ونعلم أننا لم نصل بعد إلى أفضل مستوى لدينا لكننا نحاول".
وعلى عكس المباريات الماضية، ستلعب الأرجنتين ضد أقوى خط هجوم في المجموعة بقيادة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وقال مارتينيز: "علينا أن نلعب بتنظيم كبير حتى لا يباغتنا المنافس بالهجمات المرتدة". وعن اللعب ضد ليفاندوفسكي، قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين: "إنه لاعب كبير وسيكون من السعادة أن أراه عن قرب كمشجع لكرة القدم. هل هو في مستوى ميسي؟ عليك فقط الاستمتاع بمثل هذا اللاعب الجيد. لماذا تقارن لاعبا بآخر؟ هذا ليس مفيدا".
وأوضح سكالوني أن مشوار الأرجنتين المتعثر أصبح من الماضي، وكل ما يهم هو مباراة بولندا والتأهل لدور الستة عشر.
وأردف: "أهم مباراة بالنسبة لنا هي التي نحن على وشك أن نلعبها. كل ما حدث أصبح من الماضي وسيبقى هناك".