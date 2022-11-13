صحف رياضية: "غوندوغان هدف برشلونة في يناير".. "زياش على رادار ميلان".. و"التحدي المزدوج لنادال"

شكلت أخبار نهائيات كأس العالم 2022، وهزيمة مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونتائج لقاءات الدور الأول من كأس ملك إسبانيا، وفوز نابولي في الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف برغبة برشلونة في التعاقد مع غوندوغان، ومراقبة ريال مدريد للموهبة الأرجنتيني بريستياني، ولقاءات اليوم الأحد في الدوريات الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، عن منتخب إسبانيا، وكتبت: "إسبانيا تلعب بشكل جميل وهي أيضا مؤثرة جدا".

الصحيفة اهتمت بالنجم الأرجنتيني الشاب جيانلوكا بريستياني، وكتبت: "بريستياني على رادار المواهب في ريال مدريد".

كما اهتمت الصحيفة بحوارها مع خافيير كليمنتي، المدرب السابق لمنتخب إسبانيا.