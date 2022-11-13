صحف رياضية: "غوندوغان هدف برشلونة في يناير".. "زياش على رادار ميلان".. و"التحدي المزدوج لنادال"
شكلت أخبار نهائيات كأس العالم 2022، وهزيمة مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونتائج لقاءات الدور الأول من كأس ملك إسبانيا، وفوز نابولي في الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.
كما اهتمت الصحف برغبة برشلونة في التعاقد مع غوندوغان، ومراقبة ريال مدريد للموهبة الأرجنتيني بريستياني، ولقاءات اليوم الأحد في الدوريات الأوروبية.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على حوارها مع روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، عن منتخب إسبانيا، وكتبت: "إسبانيا تلعب بشكل جميل وهي أيضا مؤثرة جدا".
الصحيفة اهتمت بالنجم الأرجنتيني الشاب جيانلوكا بريستياني، وكتبت: "بريستياني على رادار المواهب في ريال مدريد".
كما اهتمت الصحيفة بحوارها مع خافيير كليمنتي، المدرب السابق لمنتخب إسبانيا.
سبورت
ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بشأن تحويل النادي لشركة، وكتبت: "خوان لابورتا: لن يصبح برشلونة شركة مجهولة الاسم".
الصحيفة اهتمت بحوارها مع جوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، المشارك رفقة المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم، وكتبت: "جوردي ألبا: حلمي الفوز بكأس العالم".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على حوارها مع جوردي ألبا، مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا، وكتبت: "ألبا: لويس إنريكي هو الأفضل في العالم".
الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: "برشلونة: غوندوغان الهدف في يناير".
كما اهتمت بنتائج الدور الأول من كأس ملك إسبانيا والحوار مع كارلوس سانز، سائق الفورمولا وان، وكتبت: "كارلوس سانز: هدفي أن أكون بطل العالم في 2023".
آس
ركزت الصحيفة على حوارها مع الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، وكتبت: "روديغر: نريد كل الألقاب الستة".
الصحيفة اهتمت بلقاءات الدور الأول من كأس ملك إسبانيا وفوز أتلتيكو مدريد على ألمازان 2-0، وكتبت: "دون مفاجآت فرق الدرجة الأولى تتأهل"، و"التشكيل الرسمي لأتلتيكو مدريد يتأهل دون مجهود كبير".
كما اهتمت الصحيفة بالبطولة الختامية للاعبي التنس، وكتبت: "التحدي المزدوج لنادال".
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على فوز برنتفورد على مانشستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين من المهاجم إيفان توني، وكتبت: "توماس فرانك لمدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت: كان يجب أن يكون إيفان توني في فريقك".
الصحيفة اهتمت بأزمة المشجعين مع النيجيري إيوبي، مهاجم إيفرتون، خلال هزيمة الفريق أمام بورتموت 3-0 وكتبت: "الجماهير تخجل أمام إيوبي".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا للرغبي على جنوب أفريقيا، وكتبت: "مثل الأسود".
الصحيفة اهتمت بفوز لانس على كليرمون فوت 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "لانس تقلب الجميع".
كما اهتمت الصحيفة بلقاء باريس سان جيرمان وأوكسير، وكتبت: "نيمار وميسي ومبابي (MNM) ما زال رأسهم في باريس".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على ميلان وسوق الانتقالات المقبل، وكتبت: "ميلان بصيغة الريمونتادا: زياش في يناير".
الصحيفة اهتمت بفوز نابولي على أودينيزي 3-2 وتعزيز صدارة الدوري الإيطالي، وكتبت: "نابولي وتوقف خارق: حطم الرقم القياسي 11 انتصارا على التوالي".