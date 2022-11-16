الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة عمان ضد ألمانيا

أفكار برانكو

يتطلع المنتخب العماني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواجهة ألمانيا الودية، خاصة أنها المباراة الأولى بين المنتخبين.

وقال المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه يرحب بالمنتخب الألماني ويتمنى مواجهة قوية كما يتمنى للمنتخب الألماني الظهور بصوة طيبة وقوية في كأس العالم.

وأشار إلى أن منتخب عمان لا يملك الخبرة الكافية لتحقيق الفوز على ألمانيا، ولكنه سيخوض اللقاء لاكتساب الخبرات أمام منافس فاز بلقب المونديال 4 مرات.

وأكد أن فريقه يسعى للاستمتاع وإسعاد الجماهير، كما أنه طالب لاعبيه بتقديم صورة مشرفة عن الكرة العمانية.

ويعتمد المنتخب العماني على تشكيلة تضم حارس المرمى فايز الرشيدي وأمامه الرباعي أحمد الخميسي وجمعة الحبسي وأمجد الحارثي وأحمد الكعبي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط حارب السعدي وأرشد العلوي وصلاح اليحيائي وجميل اليحمدي مع ثنائي الهجوم محسن الغساني وحاتم الروشدي.