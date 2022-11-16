الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة عمان ضد ألمانيا
يحل المنتخب الألماني ضيفا ثقيلا، مساء اليوم الأربعاء، على منافسه العماني في مواجهة دولية ودية وأمسية كروية مرتقبة.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة عمان ضد ألمانيا الودية.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "مجمع السلطان قابوس" ببوشر في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت عمان.
وتذاع المباراة عبر قناة عمان الرياضية بصوت المعلق أحمد الكعبي.
ماذا يقول التاريخ؟
تقابل المنتخبان مرة وحيدة فقط العام 1998 في تجربة ودية وفاز المنتخب الألماني بنتيجة 2-0.
ويخوض المنتخب الألماني البروفة الأخيرة قبل انطلاق مشواره ببطولة كأس العالم بلقاء اليابان، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة.
ويلعب المانشافت في المجموعة الخامسة ضد إسبانيا واليابان وكوستاريكا.
ويخوض المنتخب العماني مواجهة ودية أخرى يوم 20 نوفمبر الجاري ضد بيلا روسيا.
أفكار برانكو
يتطلع المنتخب العماني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواجهة ألمانيا الودية، خاصة أنها المباراة الأولى بين المنتخبين.
وقال المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه يرحب بالمنتخب الألماني ويتمنى مواجهة قوية كما يتمنى للمنتخب الألماني الظهور بصوة طيبة وقوية في كأس العالم.
وأشار إلى أن منتخب عمان لا يملك الخبرة الكافية لتحقيق الفوز على ألمانيا، ولكنه سيخوض اللقاء لاكتساب الخبرات أمام منافس فاز بلقب المونديال 4 مرات.
وأكد أن فريقه يسعى للاستمتاع وإسعاد الجماهير، كما أنه طالب لاعبيه بتقديم صورة مشرفة عن الكرة العمانية.
ويعتمد المنتخب العماني على تشكيلة تضم حارس المرمى فايز الرشيدي وأمامه الرباعي أحمد الخميسي وجمعة الحبسي وأمجد الحارثي وأحمد الكعبي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط حارب السعدي وأرشد العلوي وصلاح اليحيائي وجميل اليحمدي مع ثنائي الهجوم محسن الغساني وحاتم الروشدي.
أوراق فليك
تبدو هذه المواجهة قوية أيضا ومهمة بالنسبة للمنتخب الألماني؛ لأنها البروفة النهائية قبل خوض منافسات كأس العالم.
وقال هانز فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، في المؤتمر الصحفي قبل هذه المواجهة، إن فريقه سيخوض مواجهة قوية ولن يتأثر بارتفاع درجة الحرارة خاصة أن المباراة تقام ليلا.
وأوضح أن الإعداد لبطولة كأس العالم يسير على قدم وساق، وهناك محاولات لتجهيز جميع اللاعبين ليكونوا على مستوى واحد من الجاهزية.
ويغيب عن تشكيلة ألمانيا في ودية عمان الحارس مارك تير شتيغن لمرضه بآلام في المعدة بجانب ماتياس جينتر وماريو غوتزه وكريستيان غونتر وأنتونيو روديغر وتوماس مولر لعدم الجاهزية.
ويعتمد منتخب ألمانيا على تشكيلة تضم حارس المرمى كيفين تراب وأمامه الرباعي نيكلاس سولي ونيكو شلوتربيك وتيلو كيرير ولوكاس كلوسترمان في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش وليون جوريتزكا وإلكاي غوندوغان مع ثلاثي خط الهجوم جمال موسيالا وليروي ساني ويوسوفا ميوكوكو.
وقال محمد عبدالعظيم "عظيمة"، مدرب ظفار العماني الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن هذا اللقاء بمثابة دليل على تطور الكرة العمانية وبحثها عن تحقيق الأفضل والتقدم للأمام.
وأشار لاعب كولن الألماني الأسبق، إلى أن منتخب المانشافت لديه الرغبة العارمة في تحقيق أقصى استفادة والاطمئنان على جاهزية جميع لاعبيه قبل السفر إلى قطر للإعداد للمونديال.