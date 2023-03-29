كامافينغا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد
كامافينغا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد
كرة عالمية

صحف رياضية: فرنسا تثق في كامافينغا.. وسون يأسف لرحيل كونتي

تصفيات يورو 2024، وتطورات قضية نيغريرا وبرشلونة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: "ريال مدريد القادم"

ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب إسبانيا أمام اسكتلندا 2-0 في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت: "ما هي الخطة؟".

الصحيفة اهتمت بأهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات للسنوات المقبلة، وكتبت: "ريال مدريد القادم".

كما اهتمت بقضية نيغريرا وبرشلونة والكشف عن تفاصيل جديدة، وكتبت: "مدفوعات بنصف مليون من أجل فيديوهات عن المنتخبات".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: من أجل نصف النهائي

ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب إسبانيا أمام اسكتلندا 2-0 في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت: "غرق".

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: "برشلونة يفرمل عودة ديمبلي"، و"الدوري الإنجليزي يضغط للتعاقد مع فيكتور روكي".

كما اهتمت الصحيفة بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وروما وكتبت: "من أجل نصف النهائي".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: نصف النهائي على بعد خطوة

ركزت الصحيفة على هزيمة إسبانيا أمام اسكتلندا 2-0 في تصفيات يورو 2024، وكتبت: "مراقب".

الصحيفة اهتمت بتطورات رغبة برشلونة في التعاقد مع لاعب وسط سوسيداد زوبيميندي.

كما اهتمت بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وروما، وكتبت: "نصف النهائي على بعد خطوة".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: "فرنسا أيضا تثق في كامافينغا"

ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب إسبانيا أمام اسكتلندا 2-0 في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت: "حطام في غلاسكو".

الصحيفة اهتمت بتألق كامافينغا رفقة المنتخب الفرنسي، وكتبت: "فرنسا أيضا تثق في كامافينغا".

كما اهتمت الصحيفة بقضية نيغريرا وبرشلونة، وكتبت: "نيغريرا: كنت أتقاضى أموالا لمدة 3 سنوات من برشلونة رغم حصولي على إجازة مرضية".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: توخيل يستهدف ضم ماونت

ركزت الصحيفة على رغبة توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الجديد، في التعاقد مع لاعبين من فريقه السابق تشيلسي، وكتبت: "أنت تبيع، نحن بايرن ميونخ"، و"وضع توماس توخيل ماسون ماونت على رأس قائمة المستهدفين من تشيلسي".

الصحيفة اهتمت بموقف الكوري سون من إقالة أنطونيو كونتي، وكتبت: "سون يأسف لرحيل كونتي".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: رينارد على دكة منتخب فرنسا للسيدات

ركزت الصحيفة على حوارها مع إيغور تودور، مدرب أولمبيك مارسيليا.

الصحيفة اهتمت برحيل هيرفي رينارد عن تدريب المنتخب السعودي، وكتبت: "رينارد على دكة المنتخب الفرنسي للسيدات".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب
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