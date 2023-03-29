صحف رياضية: فرنسا تثق في كامافينغا.. وسون يأسف لرحيل كونتي

ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب إسبانيا أمام اسكتلندا 2-0 في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت: "ما هي الخطة؟".
الصحيفة اهتمت بأهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات للسنوات المقبلة، وكتبت: "ريال مدريد القادم".
كما اهتمت بقضية نيغريرا وبرشلونة والكشف عن تفاصيل جديدة، وكتبت: "مدفوعات بنصف مليون من أجل فيديوهات عن المنتخبات".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: من أجل نصف النهائي
ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب إسبانيا أمام اسكتلندا 2-0 في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت: "غرق".
الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: "برشلونة يفرمل عودة ديمبلي"، و"الدوري الإنجليزي يضغط للتعاقد مع فيكتور روكي".
كما اهتمت الصحيفة بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وروما وكتبت: "من أجل نصف النهائي".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: نصف النهائي على بعد خطوة
ركزت الصحيفة على هزيمة إسبانيا أمام اسكتلندا 2-0 في تصفيات يورو 2024، وكتبت: "مراقب".
الصحيفة اهتمت بتطورات رغبة برشلونة في التعاقد مع لاعب وسط سوسيداد زوبيميندي.
كما اهتمت بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وروما، وكتبت: "نصف النهائي على بعد خطوة".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: "فرنسا أيضا تثق في كامافينغا"
ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب إسبانيا أمام اسكتلندا 2-0 في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت: "حطام في غلاسكو".
الصحيفة اهتمت بتألق كامافينغا رفقة المنتخب الفرنسي، وكتبت: "فرنسا أيضا تثق في كامافينغا".
كما اهتمت الصحيفة بقضية نيغريرا وبرشلونة، وكتبت: "نيغريرا: كنت أتقاضى أموالا لمدة 3 سنوات من برشلونة رغم حصولي على إجازة مرضية".
غلاف صحيفة آس
ذا صن: توخيل يستهدف ضم ماونت
ركزت الصحيفة على رغبة توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الجديد، في التعاقد مع لاعبين من فريقه السابق تشيلسي، وكتبت: "أنت تبيع، نحن بايرن ميونخ"، و"وضع توماس توخيل ماسون ماونت على رأس قائمة المستهدفين من تشيلسي".