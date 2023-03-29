صحف رياضية: فرنسا تثق في كامافينغا.. وسون يأسف لرحيل كونتي

ركزت الصحيفة على رغبة توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الجديد، في التعاقد مع لاعبين من فريقه السابق تشيلسي، وكتبت: "أنت تبيع، نحن بايرن ميونخ"، و"وضع توماس توخيل ماسون ماونت على رأس قائمة المستهدفين من تشيلسي".

الصحيفة اهتمت بموقف الكوري سون من إقالة أنطونيو كونتي، وكتبت: "سون يأسف لرحيل كونتي".