توخيل يحسم موقف ساديو ماني من المشاركة في مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

أكد توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ تواجد السنغالي ساديو ماني في قائمة الفريق التي ستواجه مانشستر سيتي، غدا الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ماني قد عوقب بالاستبعاد من القائمة أمام هوفنهايم في المباراة الماضية بالدوري الألماني، فضلا عن فرض غرامة مالية عليه بسبب اعتدائه على زميله ليروي ساني.