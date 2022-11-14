شايفر: منتخب ألمانيا لا يعرف المستحيل.. وهذا ردي على تصريحات إيتو (حوار)

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق منافسات النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم في ضيافة قطر، يوم الأحد المقبل.

ويعد الألماني وينفريد شايفر أحد المدربين أصحاب الخبرات الذين عملوا في دوريات مختلفة ومع منتخبات الكاميرون وجامايكا وتايلاند.

وتحدث شايفر في حواره مع "إرم نيوز" عن فرص منتخب بلاده ألمانيا في كأس العالم بجانب منتخب الكاميرون الذي دربه لسنوات بخلاف توقعاته للبطولة بشكل عام.

عملت مدربًا للخور القطري وتابعت الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2022، ما توقعاتك لتنظيم قطر لهذه النسخة المونديالية؟

أعتقد أنها ستكون نسخة مميزة في كل شيء، سواء التنظيم أو الموعد أو المنافسات، وأتوقع أن يخرج المونديال بتنظيم رائع بعكس مخاوف البعض من وجود أزمات معينة لأن قطر بالفعل تستعد منذ سنوات لهذا الحدث العالمي.

دعنا نتحدث عن منتخب ألمانيا، هل بالفعل "المانشافت" بعيدون عن ترشيحات التتويج بالمونديال؟

أنا ضد هذا الكلام، المنتخب الألماني لا يعرف المستحيل وسبق أن فاز بلقب مونديال 2014 رغم أن الأغلبية رشحت البرازيل والأرجنتين.

ما توقعاتك إذن للمنتخب الألماني مع مديره الفني هانز فليك في كأس العالم؟

أتوقع أن تتحسن الأمور عن النسخة الماضية للمونديال، فهناك وجوه واعدة تستطيع صناعة الفارق بعض الشيء بجانب بعض الخبرات وأتمنى أن يتوج المانشافت باللقب.

ننتقل إلى منتخب الكاميرون، كنت مدربًا للأسود في مونديال 2002 ولكن التوفيق لم يحالف المنتخب، هل لك ذكريات مع تلك النسخة؟

لن أنسى ما حدث قبل هذه النسخة، الكاميرون امتلكت وقتها جيلًا ذهبيًا رائعًا بقيادة صامويل إيتو، لكن وزير الرياضة حارب المنتخب وتجاهل صرف المكافآت وأغضب نجوم الكرة الكاميرونية رغم أن ذلك الجيل كان بمقدوره المنافسة على التأهل للمربع الذهبي.