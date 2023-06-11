منصور بن زايد: التتويج الأوروبي يرسخ مكانة مانشستر سيتي بين أقوى الأندية العالمية

وجه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومالك نادي مانشستر سيتي، التهنئة للفريق عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على إنتر ميلان (1-0) في ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول.

وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عقب المباراة: "أهنئ جماهير مانشستر سيتي وإدارته وطاقمه الفني ولاعبيه، ونطمح لمواصلة مسيرة الإنجازات".

وأكد في بيانه، أن التتويج الأوروبي يرسّخ مكانة مانشستر سيتي كواحد من أقوى الأندية العالمية.

وأضاف: "نثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة النادي برئاسة خلدون المبارك لتهيئة أفضل الظروف للفريق"، مشيداً في الوقت نفسه بجماهير النادي التي أكد أنها تستحق التحية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من إنجازات الفريق.