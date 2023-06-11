منصور بن زايد: التتويج الأوروبي يرسخ مكانة مانشستر سيتي بين أقوى الأندية العالمية
وجه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومالك نادي مانشستر سيتي، التهنئة للفريق عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على إنتر ميلان (1-0) في ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول.
وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عقب المباراة: "أهنئ جماهير مانشستر سيتي وإدارته وطاقمه الفني ولاعبيه، ونطمح لمواصلة مسيرة الإنجازات".
وأكد في بيانه، أن التتويج الأوروبي يرسّخ مكانة مانشستر سيتي كواحد من أقوى الأندية العالمية.
وأضاف: "نثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة النادي برئاسة خلدون المبارك لتهيئة أفضل الظروف للفريق"، مشيداً في الوقت نفسه بجماهير النادي التي أكد أنها تستحق التحية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من إنجازات الفريق.
وأكد أن تركيا نظمت نهائياً مميزاً، متمنياً التوفيق لإنتر ميلان في البطولات المقبلة، وأشار إلى أن الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي ترجمة للاستراتيجية التي وُضعت قبل 15 عاماً.
وأشاد منصور بن زايد بجهود مدرب الفريق بيب غوارديولا واللاعبين الذين قدموا موسماً استثنائياً، وتمكنوا من تحقيق ثلاثية تاريخية.
وأردف: "كل الشكر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونتمنى له النجاح في مسيرته الداعمة لتطوير كرة القدم الأوربية".
كما هنأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشيخ منصور بن زايد بإنجاز الفريق، قائلاً: "نبارك لأخي الشيخ منصور بن زايد ولجميع أفراد الطاقم الفني والإداري واللاعبين والجماهير حول العالم فوز نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا ليتوج بذلك موسماً استثنائياً… الناموس والسيتي دايماً منصور".
وتوج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 وللمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على إنتر ميلان في نهائي البطولة الذي أقيم في ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول.
ليكمل مانشستر سيتي الثلاثية هذا الموسم بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي وأيضاً بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وجاء اللقب بعد أن وصل مانشستر سيتي للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، وخرج من نصف النهائي مرتين.
وأصبح غوارديولا ثاني أكثر مدرب تتويجاً بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 بطولات بالتساوي مع زين الدين زيدان، وبفارق بطولة عن كارلو أنشيلوتي الذي يمتلك 4 ألقاب.
كما حقق مانشستر سيتي رقماً تاريخياً بعدما فاز باللقب دون أن يتعرض لأي هزيمة طوال البطولة وهو الفريق رقم 15 في التاريخ الذي يحقق هذا الإنجاز.