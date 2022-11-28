التعادل يحسم مواجهة الكاميرون وصربيا في مباراة مثيرة بكأس العالم
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (3-3)، المواجهة المثيرة بين صربيا والكاميرون، التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجنوب، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.
وتقدم جان شارل كاستيليتو لاعب منتخب الكاميرون بالهدف الأول للأسود في الدقيقة 30.
وسجل ستراهينيا بافلوفيتش لاعب منتخب صربيا هدف التعادل في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق رأسية رائعة.
فيما أضاف سيرجي ميلينكوفيتش لاعب صربيا الهدف الثاني في الدقيقة 48، عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
واستطاع ميتروفيتش أن يسجل الهدف الثالث لصربيا في الدقيقة 53، بتسديدة أرضية في المرمى بعد تلقيه تمريرة من الجبهة اليمنى عن طريق أندريا زيفكوفيتش.
لكن الكاميرون قلبت الطاولة، وعادت للقاء بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق فينسنت أبو بكر، وتشوبو موتينغ في الدقيقتين 64 و66.
بهذه النتيجة، أضاف كل منتخب نقطة له في مجموعته، ليحتل الكاميرون المركز الثالث، وجاءت صربيا في المركز الرابع، في انتظار نتيجة مباراة البرازيل وسويسرا، التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم.
وأنهى هذا التعادل سلسلة من ثماني هزائم متتالية للكاميرون في كأس العالم.
وتلعب الكاميرون مع البرازيل، يوم الجمعة، فيما تخوض صربيا مباراة صعبة أمام سويسرا.