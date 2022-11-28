التعادل يحسم مواجهة الكاميرون وصربيا في مباراة مثيرة بكأس العالم

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (3-3)، المواجهة المثيرة بين صربيا والكاميرون، التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجنوب، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وتقدم جان شارل كاستيليتو لاعب منتخب الكاميرون بالهدف الأول للأسود في الدقيقة 30.

وسجل ستراهينيا بافلوفيتش لاعب منتخب صربيا هدف التعادل في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق رأسية رائعة.

فيما أضاف سيرجي ميلينكوفيتش لاعب صربيا الهدف الثاني في الدقيقة 48، عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء.