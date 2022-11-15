كيروش: لاعبو إيران يمكنهم التضامن مع الاحتجاجات في بلادهم خلال كأس العالم

قال كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن لاعبي الفريق أحرار في التضامن مع الاحتجاجات التي تجتاح بلادهم بشأن حقوق المرأة أثناء مشاركتهم في كأس العالم لكرة القدم في قطر، لكن يتعين عليهم القيام بذلك في إطار قواعد البطولة.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 344 شخصا قُتلوا وتم اعتقال 15280 شخصا خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب وفاة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وقالت إيران إن وفاتها كانت بسبب مشكلة صحية سابقة، واتهمت أعداء البلاد بإثارة الاضطرابات لزعزعة الاستقرار.

وغطى لاعبو إيران شعار المنتخب الوطني على قمصانهم عندما لعبوا مباراتين وديتين دوليتين في سبتمبر أيلول الماضي، ما تم تفسيره على أنه علامة على دعم الاحتجاجات.

لكنهم تعرضوا لانتقادات شديدة على تويتر في الأيام القليلة الماضية للاجتماع مع القادة الإيرانيين قبل مغادرتهم إلى الدوحة، حيث تدربوا لأول مرة اليوم الثلاثاء.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي: "اللاعبون أحرار في الاحتجاج كما لو كانوا من أي دولة أخرى طالما أن ذلك يتوافق مع لوائح كأس العالم ومع روح الرياضة.

"لكن يمكنك أيضا التعبير عن نفسك على أرض الملعب في رياضة كرة القدم ولا يوجد لدى اللاعبين سوى أمر واحد في أذهانهم وهو القتال من أجل التأهل للدور الثاني".