كيروش: لاعبو إيران يمكنهم التضامن مع الاحتجاجات في بلادهم خلال كأس العالم
قال كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن لاعبي الفريق أحرار في التضامن مع الاحتجاجات التي تجتاح بلادهم بشأن حقوق المرأة أثناء مشاركتهم في كأس العالم لكرة القدم في قطر، لكن يتعين عليهم القيام بذلك في إطار قواعد البطولة.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 344 شخصا قُتلوا وتم اعتقال 15280 شخصا خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب وفاة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وقالت إيران إن وفاتها كانت بسبب مشكلة صحية سابقة، واتهمت أعداء البلاد بإثارة الاضطرابات لزعزعة الاستقرار.
وغطى لاعبو إيران شعار المنتخب الوطني على قمصانهم عندما لعبوا مباراتين وديتين دوليتين في سبتمبر أيلول الماضي، ما تم تفسيره على أنه علامة على دعم الاحتجاجات.
لكنهم تعرضوا لانتقادات شديدة على تويتر في الأيام القليلة الماضية للاجتماع مع القادة الإيرانيين قبل مغادرتهم إلى الدوحة، حيث تدربوا لأول مرة اليوم الثلاثاء.
وقال كيروش في مؤتمر صحفي: "اللاعبون أحرار في الاحتجاج كما لو كانوا من أي دولة أخرى طالما أن ذلك يتوافق مع لوائح كأس العالم ومع روح الرياضة.
"لكن يمكنك أيضا التعبير عن نفسك على أرض الملعب في رياضة كرة القدم ولا يوجد لدى اللاعبين سوى أمر واحد في أذهانهم وهو القتال من أجل التأهل للدور الثاني".
وعارض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة اللاعبين والفرق والمشجعين في الاحتجاجات ورفع الشعارات، لكن في العام الماضي اتخذ موقفا أكثر تسامحا تجاه الاحتجاجات، كما حدث عندما ارتدت عدة فرق قمصانا تطالب بحقوق الإنسان خلال احتجاجات استهدفت كأس العالم التي ستستضيفها قطر.
وسئل كيروش أيضا عما إذا كان فخورا بتدريب بلد يقمع النساء، ليرد بطريقة متوترة سائلا المراسل عن المبلغ الذي سيدفعه له للإجابة على السؤال.
وقال المدرب إن لاعبي إيران حددوا لأنفسهم هدفا يتمثل في الوصول إلى الدور الثاني لكأس العالم، على الرغم من مشاركتهم في المجموعة الثانية الصعبة مع إنجلترا وويلز والولايات المتحدة. وتبدأ إيران مشاركتها أمام إنجلترا على ملعب خليفة الدولي، يوم الاثنين المقبل.
وأخفقت إيران في بلوغ الدور الثاني خلال خمسة نهائيات سابقة شاركت فيها في كأس العالم.
وأضاف كيروش: "إنهم لا يريدون فقط أن يكونوا جزءا من التاريخ، ولكن أيضا أن يصنعوا التاريخ".