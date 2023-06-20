النصر السعودي يقترب من ضم الكرواتي بروزوفيتش لمدة 3 مواسم
كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي، قدم عرضًا رسميًا لضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
ويستهدف نادي النصر السعودي ضم لاعبين عالميين بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمنافسة بقوة على البطولات الموسم المقبل.
ووفقًا لما ذكره الصحفي رولاند أورغوليو، فإن "نادي النصر اتفق مع بروزوفيتش على ضمه لمدة 3 مواسم مقابل 15 مليون يورو سنويًا".
وأضاف: "إنتر ميلان استلم صباح اليوم الثلاثاء، العرض الرسمي لشراء عقد اللاعب".
فيما قال الإعلامي الرياضي باسكوالي جوارو، إن مسؤولي النادي الإيطالي، يعتقدون أن المبلغ المقدم من النصر لا يتناسب مع قيمة اللاعب.
وكشف جوارو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن إنتر حدد مبلغًا يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو، من أجل التخلي عن بروزوفيتش.
وأشار، إلى أن النصر إذا دفع هذا المبلغ، ووافق بروزوفيتش على الانتقال إلى الدوري السعودي، ستتم الصفقة على الفور.
فيما أشارت صحيفة "لاغازيتا"، إلى أن "إنتر ميلان يحتاج إلى بيع بروزوفيتش خلال 10 أيام لتحقيق الموازنة المالية للفريق".
فيما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز يستهدف التعاقد مع بروزوفيتش في صفقة تبادلية قد تشمل إرسال لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسيه إلى إنتر.
وانضم بروزوفيتش، البالغ 30 عامًا، للإنتر قبل ثمانية مواسم قادمًا من فريق دينامو زغرب، حيث خاض أكثر من 300 مباراة بقميص النيراتزوري، وكان عنصرًا أساسيًا في خط وسط الفريق عبر السنوات الماضية، ولعب دورًا محوريًا في فوز الإنتر بلقب الدوري الإيطالي موسم 2020/2021.
كما فاز بروزوفيتش مع الإنتر بلقبين في كأس إيطاليا ومثلهما في كأس السوبر الإيطالية، ولعب المباراة النهائية لكل من الدوري الأوروبي العام 2020 ودوري أبطال أوروبا 2023.
ومع المنتخب الكرواتي خاض بروزوفيتش ما يقرب من 90 مباراة دولية منذ العام 2014، وكان عنصرًا أساسيًا في حصول منتخب بلاده على وصافة مونديال 2018، والمركز الثالث بمونديال 2022، كما قدم بروزوفيتش عرضًا رائعًا مؤخرًا ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم على الرغم من خسارة كرواتيا في المباراة.