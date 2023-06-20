النصر السعودي يقترب من ضم الكرواتي بروزوفيتش لمدة 3 مواسم

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي، قدم عرضًا رسميًا لضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويستهدف نادي النصر السعودي ضم لاعبين عالميين بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمنافسة بقوة على البطولات الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكره الصحفي رولاند أورغوليو، فإن "نادي النصر اتفق مع بروزوفيتش على ضمه لمدة 3 مواسم مقابل 15 مليون يورو سنويًا".

وأضاف: "إنتر ميلان استلم صباح اليوم الثلاثاء، العرض الرسمي لشراء عقد اللاعب".