محمدو إدريسو: إيتو اشترى تأهل منتخب الكاميرون لكأس العالم برشوة الحكم غاساما
أصر الدولي الكاميروني السابق، محمدو إدريسو، على تصريحاته السابقة التي هاجم فيه زميله السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي صامويل إيتو، إذ تحدث غاضبا في مقطع فيديو حديث من عدم اختيار ميشيل نجادو-نجادجي في تشكيلة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022، مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن بلاده اشترت التأهل للمونديال على حساب الجزائر عبر رشوة الحكم باكاري غاساما.
ووصف الصحفي الكاميروني ريمي نغونو، الذي يعمل في إذاعة فرنسا الدولية (آر إف آي) تصريحات إدريسو بأنها نارية، قائلا: "قدم إدريسو ادعاء خطيرا بأن الأسود التي لا تقهر قد تأهلت بشراء المباراة، عن طريق رشوة إيتو للحكم الغامبي باكاري غاساما".
ووفقا لريمي نغونو، في برنامج Café des sports on في محطة RFI: "إدريسو اتهم صامويل إيتو، وادعى أن الكاميرون اشترت مباراة التأهل لكأس العالم قطر 2022 أمام الجزائر في مباراة الإياب وذلك برشوة الحكم غاساما".
وفي مقطع فيديو آخر يوم الأحد، تمسك إدريسو ببيانه السابق، قائلا: "لقد تحدثت عن قضية تتعلق بالجزائر، لقد بدأت بقول أشياء أنت لا تعرفها، ولكن أنا أعرف كل شيء، عندما أتحدث معك يا ريمي نغونو، عليك أن تجلس وتدون الملاحظات، أنا أعرف ما يدور حولنا".
واقتربت الجزائر- التي خرجت من كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت في بداية العام في الكاميرون بشكل مخيب للآمال- من التأهل للمونديال في مارس/آذار الماضي بالفوز على الكاميرون 1-صفر في ياوندي قبل أن تسقط في مباراة الإياب على أرضها في البليدة (2-1) بهدف كاميروني ثان في نهاية الوقت الإضافي لتحسم الصعود بعد تطبيق قاعدة الأهداف خارج الملعب.
وقال إدريسو لموقع lagazettedufennec إنه لا يزال مصرا على أن التأهل للمونديال تم شراؤه من قبل إيتو الذي يجامل لاعبا ضعيفا بضمه للتشكيلة المشاركة في قطر على حساب نجادو-نجادجي.
وقال عن نجادو-نجادجي البالغ عمره 31 عاما: "نجادو أفضل مدافع في الكاميرون حاليا لا يستدعى ويستبدل به لاعب ضعيف ذو قرابة من صامويل".
ومن غير المتوقع تكرار الكاميرون لإنجاز مونديال إيطاليا 1990 عندما تأهلت لدور الثمانية بقيادة الأسطورة روجيه ميلا، حيث ستلعب في مجموعة صعبة تضم البرازيل وصربيا وسويسرا.