محمدو إدريسو: إيتو اشترى تأهل منتخب الكاميرون لكأس العالم برشوة الحكم غاساما

أصر الدولي الكاميروني السابق، محمدو إدريسو، على تصريحاته السابقة التي هاجم فيه زميله السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي صامويل إيتو، إذ تحدث غاضبا في مقطع فيديو حديث من عدم اختيار ميشيل نجادو-نجادجي في تشكيلة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022، مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن بلاده اشترت التأهل للمونديال على حساب الجزائر عبر رشوة الحكم باكاري غاساما.

ووصف الصحفي الكاميروني ريمي نغونو، الذي يعمل في إذاعة فرنسا الدولية (آر إف آي) تصريحات إدريسو بأنها نارية، قائلا: "قدم إدريسو ادعاء خطيرا بأن الأسود التي لا تقهر قد تأهلت بشراء المباراة، عن طريق رشوة إيتو للحكم الغامبي باكاري غاساما".

ووفقا لريمي نغونو، في برنامج Café des sports on في محطة RFI: "إدريسو اتهم صامويل إيتو، وادعى أن الكاميرون اشترت مباراة التأهل لكأس العالم قطر 2022 أمام الجزائر في مباراة الإياب وذلك برشوة الحكم غاساما".

وفي مقطع فيديو آخر يوم الأحد، تمسك إدريسو ببيانه السابق، قائلا: "لقد تحدثت عن قضية تتعلق بالجزائر، لقد بدأت بقول أشياء أنت لا تعرفها، ولكن أنا أعرف كل شيء، عندما أتحدث معك يا ريمي نغونو، عليك أن تجلس وتدون الملاحظات، أنا أعرف ما يدور حولنا".