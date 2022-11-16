الكشف عن أسباب مغادرة كريم بنزيما تدريبات منتخب فرنسا بعد 15 دقيقة
غادر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، التدريب الأخير للمنتخب الفرنسي في مركز تدريب كليرفونتين قبل السفر إلى قطر، وذلك بعد ربع ساعة من بداية التدريب.
وقالت محطة "RMC Sport" الفرنسية، إن لاعبي بطل العالم وصلوا إلى كليرفونتين للتدريب قبل مغادرتهم إلى قطر، يوم الأربعاء، للمشاركة في المونديال.
ورغم خروج بنزيما من الملعب لكن الجماهير مطمئنة على حالته، لأن خروجه من الملعب وعدم استكمال التدريب مجرد عمل بدني مخطط له مع أخصائي العلاج الطبيعي في البلوز، حيث غادر هداف ريال مدريد الملعب مع المعد البدني.
ووفقًا لبعض أعضاء الجهاز الفني والطبي بالمنتخب الفرنسي بطل العالم 1998 و2018 تم التخطيط لهذا التغيير في الجدول الزمني لتدريبات اللاعب الحائز على الكرة الذهبية، بينما واصل اللاعبون الـ25 الآخرين التدريب كالمعتاد.
وشوهد رفائيل فاران، الذي يمر حاليًا بمرحلة التعافي بعد إصابته، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، يتدرب بالكرة.
وحضر 200 من أنصار المنتخب الفرنسي وهتفوا على وجه الخصوص باسم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي سيخوض المونديال للمرة الثانية على التوالي خلال مسيرته.
وتوج بنزيما الشهر الماضي بجائزة الكرة الذهبية ليصبح أول فرنسي يتوج باللقب منذ تتويج زين الدين زيدان به في 1998، في الموسم الحالي أحرز بنزيما ستة أهداف لريال مدريد في 11 مباراة لعبها في جميع المنافسات حتى الآن.
ولم يشارك بنزيما في أي مباراة رسمية منذ 19 أكتوبر/تشرين الثاني حينما خاض مباراة إلتشي في الليغا.
واستدعى ديشان الثنائي ماركوس تورام مهاجم بروسيا مونشنغلادباخ وأكسيل ديساسي مدافع موناكو لإكمال قائمة المنتخب في المونديال، حيث انضم ديساسي للقائمة بعد انسحاب كيمبمبي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وتبدأ فرنسا مشوارها في البطولة بمواجهة أستراليا يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أربعة أيام من اللعب أمام الدنمارك ثم تونس في 30 من الشهر ذاته في المجموعة الرابعة.
ويقود هجوم فرنسا أوليفييه جيرو إلى جوار بنزيما ضمن تشكيلة اضطرارية في ظل إصابات كثيرة ضربت صفوف حامل اللقب قبل السفر إلى قطر للدفاع عن البطولة.
وينطلق كأس العالم 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر، حتى 18 ديسمبر المقبل، وتلعب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك، تونس وأستراليا.