الكشف عن أسباب مغادرة كريم بنزيما تدريبات منتخب فرنسا بعد 15 دقيقة

غادر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، التدريب الأخير للمنتخب الفرنسي في مركز تدريب كليرفونتين قبل السفر إلى قطر، وذلك بعد ربع ساعة من بداية التدريب.

وقالت محطة "RMC Sport" الفرنسية، إن لاعبي بطل العالم وصلوا إلى كليرفونتين للتدريب قبل مغادرتهم إلى قطر، يوم الأربعاء، للمشاركة في المونديال.

ورغم خروج بنزيما من الملعب لكن الجماهير مطمئنة على حالته، لأن خروجه من الملعب وعدم استكمال التدريب مجرد عمل بدني مخطط له مع أخصائي العلاج الطبيعي في البلوز، حيث غادر هداف ريال مدريد الملعب مع المعد البدني.

ووفقًا لبعض أعضاء الجهاز الفني والطبي بالمنتخب الفرنسي بطل العالم 1998 و2018 تم التخطيط لهذا التغيير في الجدول الزمني لتدريبات اللاعب الحائز على الكرة الذهبية، بينما واصل اللاعبون الـ25 الآخرين التدريب كالمعتاد.

وشوهد رفائيل فاران، الذي يمر حاليًا بمرحلة التعافي بعد إصابته، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، يتدرب بالكرة.

وحضر 200 من أنصار المنتخب الفرنسي وهتفوا على وجه الخصوص باسم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي سيخوض المونديال للمرة الثانية على التوالي خلال مسيرته.