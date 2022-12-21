صحف رياضية: "حلم ميسي بعد احتضانه كأس العالم".. و"سوق انتقالات عالمي"

ركزت الصحيفة على احتفال الأرجنتينيين بمنتخب بلادهم المتوج بكأس العالم قطر 2022، وكتبت "شباب مجانين".
الصحيفة اهتمت بلقطة احتضان ليونيل ميسي كأس العالم في فِراشه، وكتبت "فجر حلم ميسي بعد احتضانه كأس العالم".
كما اهتمت الصحيفة بسوق الانتقالات، وكتبت "إيسكو حزم حقائبه ويعود لسوق الانتقالات"، و"غفارديول على رادار ريال مدريد بالفعل".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: تشافي يريد لقب الدوري الإسباني
ركزت الصحيفة على حوارها مع تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، وكتبت "تشافي يريد لقب الدوري الإسباني"، و"نحن متحمسون لكأس السوبر الإسباني وكأس الملك والدوري الأوروبي، لكن لقب الدوري الإسباني يعطينا الاستقرار".
الصحيفة اهتمت باحتفال المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم برفقة الشعب الأرجنتيني، وكتبت "شغف ميسي مع الأرجنتين".
كما اهتمت بتصريحات دو لافونتي، المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا، وكتبت "دو لافونتي: لدينا فريق للعودة والفوز بالألقاب".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: حلم ليونيل ميسي
ركزت الصحيفة على احتفال الشعب الأرجنتيني بمنتخب بلادهم المتوج بكأس العالم قطر 2022، وكتبت "الهذيان والفوضى".
الصحيفة اهتمت بتصريح تشافي هيرنانديز بشأن سوق انتقالات برشلونة، وكتبت "تشافي: إن لم يصل أحد فلن يرحل أحد".
كما اهتمت بصورة ميسي مع كأس العالم في السرير، وكتبت "حلم ليونيل ميسي".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: سنة رائعة
ركزت الصحيفة على احتفالها بنجوم الرياضة الإسبانية في حفلها السنوي، وكتبت "سنة رائعة".
وحصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي بإسبانيا، من الصحيفة.
وحاز تيبو كورتوا، حارس مرمى الريال، هو الآخر على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، لكنه لم يتواجد في الحفل السنوي للصحيفة المدريدية بسبب معاناته من الحمى، ليتسلم المدرب الجائزة بدلاً منه.
غلاف صحيفة آس
ليكيب: "رهان 2024"
ركزت الصحيفة على المنتخب الفرنسي بعد خسارة نهائي كأس العالم قطر 2022 والتفكير في بطولة أمم أوروبا 2024، وكتبت: "رهان 2024".
الصحيفة اهتمت باحتفال الأرجنتينيين بمنتخب بلادهم المتوج بلقب كأس العالم وكتبت "الأرجنتينيون يحتفلون كآلهة".
غلاف صحيفة ليكيب
لاغازيتا ديللو سبورت: زهانغ يسلم إنتر ميلان
ركزت الصحيفة على إنتر ميلان ومالكه زهانغ، وكتبت "زهانغ يسلم إنتر ميلان".