صحف رياضية: "حلم ميسي بعد احتضانه كأس العالم".. و"سوق انتقالات عالمي"

ركزت الصحيفة على حوارها مع تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، وكتبت "تشافي يريد لقب الدوري الإسباني"، و"نحن متحمسون لكأس السوبر الإسباني وكأس الملك والدوري الأوروبي، لكن لقب الدوري الإسباني يعطينا الاستقرار".

الصحيفة اهتمت باحتفال المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم برفقة الشعب الأرجنتيني، وكتبت "شغف ميسي مع الأرجنتين".

كما اهتمت بتصريحات دو لافونتي، المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا، وكتبت "دو لافونتي: لدينا فريق للعودة والفوز بالألقاب".