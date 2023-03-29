انتقادات لكارفخال بسبب أدائه أمام إسكتلندا
واجه داني كارفخال، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، انتقادات من الجماهير بعد أدائه المتراجع في المباراة التي شارك بها مع منتخب بلاده ضد إسكتلندا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، على ملعب "هامبدن بارك".
وتداول الجمهور عدة فيديوهات تظهر سوء الأداء الذي ظهر عليه كارفخال في مباراة اليوم، من تمريرات خاطئة، إلى عدم الالتحام بقوة في الدفاع مع لاعبي إسكتلندا ما تسبب في استقبال منتخب بلاده الهدف الثاني.
وقالت صحيفة "آس"، في تقريرها، إن "داني كارفاخال حصل على الكثير من الانتقادات في شبكات التواصل الاجتماعي بسبب أدائه السيئ في مباراة إسبانيا وإسكتلندا، إذ تسبب في هدف ماكتوميناي الثاني".
وسجل سكوت مكتوميناي لاعب منتخب إسكتلندا ثنائية أخرى ليفوز 2-صفر على نظيره الإسباني الذي أجرى مدربه تغييرات كثيرة على تشكيلته في تصفيات بطولة أوروبا 2024.
وهذا أول فوز يحققه الإسكتلنديون على منافسهم الإسباني منذ 1984 ليضمنوا صدارة المجموعة الأولى بست نقاط من مباراتين، بينما تملك إسبانيا صاحبة المركز الثاني 3 نقاط.
كما سجل مكتوميناي هدفين عندما حل بديلا في الفوز 3-صفر على قبرص، يوم السبت الماضي، ولعب دورًا كبيرًا، اليوم، فيما سيصبح فوزًا تاريخيًا ليرسخ وجهة نظر المدرب ستيف كلارك بأن فريق إسكتلندا يستحق أن يكون في المقدمة.
وأجرى لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا الجديد 8 تغييرات على التشكيلة التي فازت على النرويج 3-صفر في ملقة، مطلع الأسبوع، وهو ما أثر على الفريق كثيرًا اليوم.
واستفاد مكتوميناي من خطأ بيدرو بورو ليسجل هدفه الأول، حيث استحوذ آندي روبرتسون على الكرة في منطقة الجزاء ولعبها في طريقه.
وبعدها أنهى مكتوميناي تمريرة عرضية من كيران تيرني في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.
ومنح دي لا فوينتي المشاركة الأساسية الأولى للمهاجم خوسيلو البالغ من العمر 33 عامًا الذي سدد ضربة رأس في العارضة في منتصف الشوط الأول في ليلة محبطة للفريق الزائر.