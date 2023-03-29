انتقادات لكارفخال بسبب أدائه أمام إسكتلندا

وقالت صحيفة "آس"، في تقريرها، إن "داني كارفاخال حصل على الكثير من الانتقادات في شبكات التواصل الاجتماعي بسبب أدائه السيئ في مباراة إسبانيا وإسكتلندا، إذ تسبب في هدف ماكتوميناي الثاني".

وسجل سكوت مكتوميناي لاعب منتخب إسكتلندا ثنائية أخرى ليفوز 2-صفر على نظيره الإسباني الذي أجرى مدربه تغييرات كثيرة على تشكيلته في تصفيات بطولة أوروبا 2024.

وهذا أول فوز يحققه الإسكتلنديون على منافسهم الإسباني منذ 1984 ليضمنوا صدارة المجموعة الأولى بست نقاط من مباراتين، بينما تملك إسبانيا صاحبة المركز الثاني 3 نقاط.

كما سجل مكتوميناي هدفين عندما حل بديلا في الفوز 3-صفر على قبرص، يوم السبت الماضي، ولعب دورًا كبيرًا، اليوم، فيما سيصبح فوزًا تاريخيًا ليرسخ وجهة نظر المدرب ستيف كلارك بأن فريق إسكتلندا يستحق أن يكون في المقدمة.