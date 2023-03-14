أزمة "قضية نيغريرا" قد تلغي تقليدا بارزا قبل الكلاسيكو بين لابورتا وفلورنتينو بيريز
يمكن أن تكون وجبة الغداء التقليدية التي تسبق مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في خطر جسيم، إذ كشفت محطة TV3 التلفزيونية الإسبانية أن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، سيفكر بجدية في إلغائها.
ولا شك أن ذلك، في حال حدوثه، سيكون ردا على بيان ريال مدريد ضد نادي برشلونة في قضية الحكم السابق نيغريرا، إذ إنه في حالة تأكيد إلغاء وجبات الطعام بين رؤساء الناديين، فسيكون ذلك دليلًا واضحًا على أن العلاقات بين الناديين لا تمر بأفضل لحظاتها، حيث كانا حتى وقت قريب يسيران جنبًا إلى جنب في بعض المشاريع المهمة مثل دوري السوبر الأوروبي، أو رفض قبول الموارد المقترحة من قبل رابطة الليغا مع صندوق استثمار CVC.
وقالت صحيفة AS الإسبانية، إنه سيكون من الضروري معرفة ما إذا كان هذا التهديد، الذي يأتي من محيط لابورتا، قد تم تحقيقه أم لا.
وما هو واضح هو أن لابورتا شعر بانزعاج شديد تجاه رد فعل فلورنتينو بيريز على "قضية نيغريرا"؛ لأنه حتى نهاية الأسبوع الماضي لم ينضم النادي الملكي إلى أطروحات بقية أندية الليغا، بدعم من رئيس الليغا خافيير تيباس، حيث انضم ريال مدريد إلى باقي الأندية في القضية رسميًا.
ولم يصدر أي تصريح رسمي بهذا الصدد من برشلونة حتى الآن، لكن كل المصادر تعتبر أن وجبة الغداء ستعلق "إلى أجل غير مسمى".
إذا تم تأكيد ذلك أخيرًا، فسيكون لابورتا قد جعل انزعاجه رسميًا من بيان ريال مدريد، الذي أيد فيه النادي الملكي حجج مكتب المدعي العام ضد نادي برشلونة.
كلاسيكو الأحد
من سوء حظ لابورتا وبيريز أنه ستقام ثلاث مباريات كلاسيكو في غضون شهر واحد مع وجود لقبين على المحك: الدوري والكأس. لكن المباراة المقبلة بين الفريقين في كامب نو يوم الأحد المقبل بالليغا ستكون مميزة أكثر من أي وقت مضى؛ وذلك لأن "قضية نيغريرا" قطعت العلاقات الودية بين الفريقين، والتي وحدها معركتهما ضد تيباس فيما يتعلق بدوري السوبر الأوروبي.
والتوتر كبير جدًا في الوقت الحالي لدرجة أن وجبة الغداء التقليدية ربما لن تحدث؛ خاصة في ظل تشكيك جماهير ريال مدريد في شرعية جميع الألقاب التي تم الفوز بها في أكثر حقبة مجيدة في تاريخ برشلونة.
كما أن برشلونة في طريقه للفوز بالليغا لأول مرة منذ أربع سنوات، وفي حال فوزه الأحد المقبل على ريال مدريد سيتم إعلانه بطلاً افتراضيًا؛ نظرا لأن الفارق سيصل إلى 12 نقطة بفضل الأداء الاستثنائي الذي قدمه فريق تشافي طوال البطولة.