أزمة "قضية نيغريرا" قد تلغي تقليدا بارزا قبل الكلاسيكو بين لابورتا وفلورنتينو بيريز

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إنه سيكون من الضروري معرفة ما إذا كان هذا التهديد، الذي يأتي من محيط لابورتا، قد تم تحقيقه أم لا.

وما هو واضح هو أن لابورتا شعر بانزعاج شديد تجاه رد فعل فلورنتينو بيريز على "قضية نيغريرا"؛ لأنه حتى نهاية الأسبوع الماضي لم ينضم النادي الملكي إلى أطروحات بقية أندية الليغا، بدعم من رئيس الليغا خافيير تيباس، حيث انضم ريال مدريد إلى باقي الأندية في القضية رسميًا.

ولم يصدر أي تصريح رسمي بهذا الصدد من برشلونة حتى الآن، لكن كل المصادر تعتبر أن وجبة الغداء ستعلق "إلى أجل غير مسمى".

إذا تم تأكيد ذلك أخيرًا، فسيكون لابورتا قد جعل انزعاجه رسميًا من بيان ريال مدريد، الذي أيد فيه النادي الملكي حجج مكتب المدعي العام ضد نادي برشلونة.