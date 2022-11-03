قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب في غلوب سوكر 2022

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أفضل لاعب للرجال لهذا العام خلال البث المباشر لحفل جوائز غلوب سوكر في 17 نوفمبر 2022 في دبي.

وأقيمت أول نسخة من جوائز غلوب سوكر العام 2010، وكانت تضم 3 فئات فقط وهي: أفضل وكيل أعمال، أفضل مدير رياضي، وأفضل مسيرة مهنية.

وفي 2011 تم إضافة فئة أفضل لاعب في العالم، وحصل عليها في ذلك الوقت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.