من هو المهاجم المرشح لخلافة كريم بنزيما في ريال مدريد؟

كشفت عدة تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد سيتجه للتعاقد مع هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما بشكل رسمي.

وأعلن ريال مدريد، اليوم الأحد، الانفصال بالتراضي عن كريم بنزيما بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس سانشيز، فإن "الخيار الأكثر واقعية لخلافة بنزيما في مركز الهجوم هو هاري كين، والنادي استبعد تمامًا التوقيع مع فيرمينو، نجم ليفربول السابق".