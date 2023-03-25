الأسباب الكاملة وراء إقالة ناغلزمان من تدريب بايرن ميونخ

يأتي رحيل جوليان ناغلزمان، المدير الفني لبايرن ميونخ، في وقت- نظريا على الأقل- يتمتع فيه فريقه بما قد تسميه العديد من الأندية بموسم ناجح.

ويبتعد بايرن بفارق نقطة واحدة عن صدارة الدوري الألماني وبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، أي أن الموسم الحالي يحمل جميع السمات المميزة التي يجب تذكرها خلال عام واحد، وهذا ما بدا وكأنه سيظهر - فقط ليس بالطريقة التي أرادها ناغلزمان.

ومن المثير للسخرية أنه بمجرد أن بدأ توجيه الانتقادات للبوندسليغا بداعي أنها بطولة لا توجد فيها منافسة ويسيطر عليها بايرن ميونخ، نجدها تحولت إلى أحد أفضل سباقات اللقب في أوروبا بين بروسيا دورتموند ولايبزيغ وأونيون برلين، وهذه المنافسة قد فاتت على المدير الفني الألماني.

ومنافسة هذه الأندية على اللقب هذا الموسم ليس خطأ ناغلزمان، ومع ذلك، يأتي حصوله على ما يبدو على عطلة تزلج قبل نحو أسبوع من مواجهة بروسيا دورتموند في ديربي ألمانيا قد يكون أحد أسباب الإطاحة به.