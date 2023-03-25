الأسباب الكاملة وراء إقالة ناغلزمان من تدريب بايرن ميونخ
يأتي رحيل جوليان ناغلزمان، المدير الفني لبايرن ميونخ، في وقت- نظريا على الأقل- يتمتع فيه فريقه بما قد تسميه العديد من الأندية بموسم ناجح.
ويبتعد بايرن بفارق نقطة واحدة عن صدارة الدوري الألماني وبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، أي أن الموسم الحالي يحمل جميع السمات المميزة التي يجب تذكرها خلال عام واحد، وهذا ما بدا وكأنه سيظهر - فقط ليس بالطريقة التي أرادها ناغلزمان.
ومن المثير للسخرية أنه بمجرد أن بدأ توجيه الانتقادات للبوندسليغا بداعي أنها بطولة لا توجد فيها منافسة ويسيطر عليها بايرن ميونخ، نجدها تحولت إلى أحد أفضل سباقات اللقب في أوروبا بين بروسيا دورتموند ولايبزيغ وأونيون برلين، وهذه المنافسة قد فاتت على المدير الفني الألماني.
ومنافسة هذه الأندية على اللقب هذا الموسم ليس خطأ ناغلزمان، ومع ذلك، يأتي حصوله على ما يبدو على عطلة تزلج قبل نحو أسبوع من مواجهة بروسيا دورتموند في ديربي ألمانيا قد يكون أحد أسباب الإطاحة به.
تاريخ ناغلزمان
برز المدير الفني الشاب البالغ من العمر 35 عامًا كواحد من أكثر المدربين إثارة في أوروبا قبل تعيينه في ملعب أليانز أرينا في عام 2021 - ولا يزال مطلوبا في جميع أنحاء أوروبا - إذن لماذا حدث كل هذا الخطأ بالنسبة له في بايرن؟
بدأ عهد ناغلزمان في بايرن ميونخ بحصد الثنائية المحلية الروتينية، حيث فاز بالدوري بفارق ثماني نقاط عن المتصدر الحالي بروسيا دورتموند، ويبدو أنه حدد ما سيحدث لاحقا.
وبدا كل شيء جيدا في بداية ولايته الثانية، حيث كان بايرن يتفوق محليا ولم يهزم في جميع المسابقات حتى سبتمبر/أيلول الماضي، وبحلول أواخر مارس، خسروا مباراتين أخريين فقط، ثلاث هزائم من 37 مباراة هو رقم قياسي جيد للغاية، لكنه ليس جيدا بالنسبة لبايرن ميونخ.
خسر بايرن نقاطًا في 10 مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم - فقط في موسمين من المواسم السبعة الأخيرة قبل تعيينه، تمكن بايرن من تحقيق هذا العدد من النقاط، ولا يزال هناك تسع مباريات في الدوري، لكن أكثر ما سيحبط قادة العملاق البافاري هو التراجع على أرض الملعب.
صنع بايرن سمعته من خلال كونه حازما وهادئا في الدفاع وقاتل في الهجوم، وشيد تاريخه من قبل مجموعة من العقول الأكثر خبرة في اللعبة، ومع ذلك فهذه سمعة يقتربوا من خسارتها بشكل مقلق.
وفي المباريات العشر التي خسر فيها بايرن نقاطًا في الدوري، تلقى الفريق مرتين هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع من وكان متقدما.
غياب صفات بايرن الأساسية
أصبح أداء بايرن تحت قيادة ناغلزمان مجهدا ومسطحا، ويفتقر إلى السيطرة والطموح. لدرجة أن المدير الرياضي حسن صالح حميديتش رأى أنه من المناسب أن يجعل أفكاره الخاصة بشأن نظام مدربه معروفا بعد الهزيمة المفاجئة أمام باير ليفركوزن.
وقال صالح حميديتش عن عرض بايرن "هذا ليس بايرن، القليل من الدافع والعقلية والحزم. نادرا ما جربت ذلك".
هناك رأي واسع الانتشار مفاداه أنه في ظل إدارة المدرب الألماني، فإن موسيالا هو الاحتمال الوحيد في النادي الذي يتم منحه الوقت الكافي ليصبح لاعبًا أساسيا في التشكيلة - وحتى ذلك الحين تم تقديم المهاجم من قبل سلف ناغلزمان هانز فليك.
وليس الأمر كما لو أن ناغلزمان محروم من الخيارات، لكن يوجد لاعبون شبان مثل ماتيس تل وريان غرافينبيرش وبول وانر وأريغون إبراهيموفيتش - على سبيل المثال لا الحصر - لكن الأربعة شارك منهم مرتين فقط بالتشكيلة الأساسية للفريق بالدوري، أي مشاركتين فقط من البداية للاعبين الأربعة حتى الآن بالدوري.
النتائج بدلا من تطوير الفريق
عندما يركز المدير الفني كثيرا على النتائج، بدلا من تطوير جيل جديد من النجوم، يجب أن تكون النتائج مضمونة، ستخبرك نظرة سريعة على ترتيب الدوري الألماني أن الأمر ليس كذلك.
الدوري الألماني هو مرادف لتعريف العالم ببعض أفضل المواهب في أوروبا لسنوات قادمة، وليس فقط في الدوري الألماني يتخلف بايرن عن دورتموند.
حتى الأسماء الأكثر رسوخا التي وصلت إلى النادي في الأشهر الـ12 الماضية عانت تحت قيادة ناغلزمان، ما أثار تساؤلات حول مهاراته في الإدارة البشرية وقدرته على تدريب أفضل اللاعبين.
ساديو ماني - أحد أكثر المهاجمين خطورة في أوروبا منذ عدة سنوات - تم إحضاره لتخفيف وطأة رحيل روبرت ليفاندوفسكي، ومع ذلك، تمكن اللاعب السنغالي من تسجيل ستة أهداف فقط في الدوري الألماني، ولم يسجل أي شيء على الإطلاق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ناغلزمان ليس مدربًا سيئًا ومن المهم الإشارة إلى أن الألماني يبلغ من العمر 35 عامًا فقط مع 243 مباراة في الدوري الألماني.
مشاكل في التواصل
كان من المرجح دائمًا أن يواجه مديرا يتمتع بخبرة قليلة جدًا صعوبة في فرض نفسه في فريق مليء بالنجوم على مستوى العالم - مع الغرور الذي يتناسب معه - ومن خلال اعترافه الخاص، كان ناغلزمان يعلم أن مهاراته في الاتصال كانت شيئًا يحتاج إلى التحسين.
وقال ناغلزمان في مقابلة مع FAZ العام الماضي: "ربما قللت من شأن أن المحادثة بين شخصين في المكتب أكثر أهمية لبعض اللاعبين مما كنت أتخيله كمدرب".
لسوء الحظ، يبدو أنه كان درسًا لم يكن قادرًا على إتقانه في الوقت المناسب لإنقاذ مستقبله في النادي، مع ظهور تقارير عن العديد من المشكلات بين المدير الفني ومجلس الإدارة ويبدو أن عددًا من اللاعبين فقدوا الثقة.
لا شك أن ناغلزمان لديه مستقبل مشرق في اللعبة أمامه، لكن الفترة التي قضاها في بايرن أظهرت أنه لا يزال لديه الكثير ليتعلمه قبل أن يتمكن من الحصول على مكانه كمدرب لأكبر أندية أوروبا.