الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد
يصطدم فريق مانشستر سيتي بنظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، في قمة من العيار الثقيل.
وانتهت مباراة الإياب على ملعب برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الثلاثاء، بتعادل إيجابي 1-1، بعد أن بدأ فينيسيوس جونيور التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 36 من زمن المباراة، لكن كيفين دي بروين عادل النتيجة للسيتي وأحرز هدفا رائعا في الدقيقة الـ 67.
وينتظر الفائز من مباراة اليوم، مواجهة نظيرة إنتر ميلان في نهائي البطولة يوم 10 يونيو المقبل، حيث صعد أمس الثلاثاء، بعد فوزه على ميلان.
وتاريخيا التقى فريقا مانشستر سيتي وريال مدريد قبل مباراة اليوم في 9 مواجهات تقاسم فيها الطرفان الفوز في 3 لقاءات وتعادلا في مثلها.
وتفوق الميرنغي في تاريخ المواجهات تهديفيا بواقع 14 هدفاً مقابل 13 لفريق مانشستر سيتي، بينما يعتلي كريم بنزيما قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف مقابل 3 لصالح غابرييل خيسوس بالتساوي مع كيفين دي بروين.
ويتواجد ريال مدريد في دور نصف النهائي للمرة الـ32 في تاريخه بعدما تمكن من تحقيق الانتصار على تشيلسي في دور ربع النهائي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب.
وعلى الجانب الآخر، استطاع مانشستر سيتي حسم بطاقة الصعود إلى الدور الحالي واستكمال مشوار البحث عن أول الألقاب الأوربية، بعدما حقق الفوز على بايرن ميونيخ بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، جاءت مقسمة بين ثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب، وهدف مقابل هدف في مباراة الإياب.
موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، ويعلق عليها حفيظ دراجي.