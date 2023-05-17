الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

يصطدم فريق مانشستر سيتي بنظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، في قمة من العيار الثقيل.

وانتهت مباراة الإياب على ملعب برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الثلاثاء، بتعادل إيجابي 1-1، بعد أن بدأ فينيسيوس جونيور التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 36 من زمن المباراة، لكن كيفين دي بروين عادل النتيجة للسيتي وأحرز هدفا رائعا في الدقيقة الـ 67.