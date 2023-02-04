ترتيب الدوري الفرنسي: ميسي ينقذ باريس سان جيرمان ويعزز صدارته

هز ليونيل ميسي الشباك في الشوط الثاني ليتعافى باريس سان جيرمان من بداية كارثية ويفوز 2-1 على ضيفه تولوز ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى ثماني نقاط اليوم السبت.

وأحرز ميسي هدف الفوز وهو الثالث له في آخر خمس مباريات في الدوري ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة.

وألغى أشرف حكيمي تقدم برانكو فان دن بومن لتولوز في الشوط الأول، ليحقق فريق المدرب كريستوف جالتييه فوزه الثاني في آخر خمس مباريات بالدوري.

وبقي تولوز في المركز 12 وله 29 نقطة.

ويحتل أولمبيك مرسيليا المركز الثاني برصيد 46 نقطة قبل استضافة نيس غدا الأحد، بينما يحل لانس ثالث الترتيب ضيفا على بريست.