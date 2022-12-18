شكوك بشأن مشاركة جيرو في مباراة فرنسا والأرجنتين بنهائي كأس العالم 2022
ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن هناك شكوكا بشأن مشاركة أوليفييه جيرو في التشكيلة الأساسية لفرنسا في نهائي المونديال أمام الأرجنتين بعد اعتماد ديدييه ديشان، المدير الفني لحامل االقب، على ماركوس تورام في التشكيلة الأساسية للتدريب الأخير يوم السبت بدلا من جيرو.
ولم يكشف ديشان عن الكثير من نواياه، على الأقل فيما يتعلق بتشكيلته الأساسية، خلال التدريب الأساسي، يوم السبت، في الدوحة، إذا شارك اللاعبون الـ24 في تشكيلة فرنسا في التدريب، لكنه اعتمد على دايوت أوباميكانو مع إبراهيما كوناتي في قلب الدفاع وقد يعني ذلك أن رفائيل فاران سيجلس على مقاعد البدلاء.
وبغض النظر عن اليومين الماضيين، فإن مدافع مانشستر يونايتد يؤدي بشكل أفضل وسيكون من المفاجئ عدم ظهوره في التشكيلة الأساسية يوم الأحد في نهائي كأس العالم.
لكن كوناتي قدم أداء جيدا في قبل النهائي أمام المغرب، بينما عاد ثيو هيرنانديز، الذي تعرض لكدمة أمام المغرب، وأدريان رابيو الذي غاب عن المباراة للتدريب مع الفريق.
وفي الوسط سيعتمد ديشان على رابيو وأوريلين تشواميني وأنطوان غريزمان، لكنه في الهجوم اعتمد في التدريب الأساسي على تورام الذي شارك بديلا لجيرو في مباراة المغرب وذلك إلى جوار كيليان مبابي.
لذلك فإن احتمال جلوس مهاجم ميلان على مقاعد البدلاء أمام الأرجنتين قائما نظرا لتعرضه لإصابة خفيفة أمام المغرب.
ويستعد المنتخب الفرنسي لجميع الاحتمالات المتعلقة بفريق الأرجنتين، حيث تم تنظيم البدلاء في جزء من الحصة التدريبية مع دفاع بأربعة لاعبين وأخر بخمسة، لتوقع كافة طرق اللعب المحتملة من المدير الفني الأرجنتيني ليونيل سكالوني.
وتخطى جيرو، البالغ عمره 36 عاما، تييري هنري حين سجل هدفه رقم 52 في 117 مباراة دولية خلال فوز بلاده 3-1 على بولندا في دور الستة عشر لكأس العالم ليصبح الهداف التاريخي لفرنسا.
وحصل مهاجم ميلان على فرصته في نهائيات المونديال بسبب إصابة كريم بنزيما، وشارك لأول مرة في الدوري الفرنسي مع فريق مونبلييه وعمره 24 عاما وانضم بعدها بعام لمنتخب فرنسا.
وعقب خروج فرنسا من دور الستة عشر أمام سويسرا في يورو 2020 العام الماضي استبعده ديشان من قائمة المنتخب حتى مارس/آذار الماضي.