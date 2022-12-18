شكوك بشأن مشاركة جيرو في مباراة فرنسا والأرجنتين بنهائي كأس العالم 2022

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن هناك شكوكا بشأن مشاركة أوليفييه جيرو في التشكيلة الأساسية لفرنسا في نهائي المونديال أمام الأرجنتين بعد اعتماد ديدييه ديشان، المدير الفني لحامل االقب، على ماركوس تورام في التشكيلة الأساسية للتدريب الأخير يوم السبت بدلا من جيرو.

ولم يكشف ديشان عن الكثير من نواياه، على الأقل فيما يتعلق بتشكيلته الأساسية، خلال التدريب الأساسي، يوم السبت، في الدوحة، إذا شارك اللاعبون الـ24 في تشكيلة فرنسا في التدريب، لكنه اعتمد على دايوت أوباميكانو مع إبراهيما كوناتي في قلب الدفاع وقد يعني ذلك أن رفائيل فاران سيجلس على مقاعد البدلاء.

وبغض النظر عن اليومين الماضيين، فإن مدافع مانشستر يونايتد يؤدي بشكل أفضل وسيكون من المفاجئ عدم ظهوره في التشكيلة الأساسية يوم الأحد في نهائي كأس العالم.