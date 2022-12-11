بكاء هاري كين بعد إهدار ضربة جزاء حاسمة أمام فرنسا (فيديو)

وكان كين يحتاج لهدف واحد للتفوق على الأسطورة واين روني، كأكثر من سجل دوليا للإنجليز، حيث سجل كل منهما 53 هدفا.

وفازت فرنسا 2-1 على إنجلترا، بعدما سجل أوليفييه جيرو هدفا بضربة رأس قرب النهاية، في ختام دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم السبت.

وافتتح أوريلين تشواميني لاعب الوسط التسجيل لفرنسا بتسديدة هائلة في الدقيقة 17، وأدرك كين التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعدما تعرض زميله بوكايو ساكا لخطأ من تشواميني داخل المنطقة.

وسجل جيرو بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من أنطوان جريزمان ليعيد التقدم لفرنسا في الدقيقة 78.

وستلعب فرنسا في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أمام منتخب المغرب الذي صعق البرتغال وخرج فائزا 1-صفر، اليوم، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في تاريخ المسابقة.

وفي المباراة الأخرى في قبل النهائي ستلعب الأرجنتين مع كرواتيا.