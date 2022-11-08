دروغبا ينفي اعتناق الإسلام (صورة)
نفى الإيفواري ديدييه دروغبا اعتناق الإسلام، بشكل رسمي اليوم الإثنين.
وكتب دروغبا عبر حسابه في موقع "تويتر": "هذه القصة تنتشر بسرعة، لكنني لم أغير الدين، كان هذا مجرد احترام لأخواني المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي، لحظة من العمل الجماعي، الكثير من الحب والبركات للجميع".
وزعم حساب باسم "Dr Muhammad Salah"على موقع "فيسبوك" اعتناق ديدييه دروغبا الإسلام.
ونشر الحساب صورا للاعب المعتزل وكتب: "عاد لاعب كرة القدم الإيفواري السابق الشهير ديدييه دروغبا إلى الإسلام".
ويملك دروغبا الذي يبلغ من العمر 44 عاما مسيرة رائعة، حيث لعب لجانجون ومارسيليا في فرنسا، وتشيلسي الإنجليزي، وغالطة سراي التركي، ومونتريال الكندي، وأريزونا يونايتد، وفونيكس الأمريكيين.
وسجل دروغبا 164 هدفا وصنع 86 في 381 مباراة مع تشيلسي.
في حين سجل دروغبا مع مارسيليا 32 هدفا وصنع 7 في 55 مباراة، أما مع غالطة سراي فسجل المهاجم الإيفواري 20 هدفا وصنع 13 في 53 مباراة.
وكانت رحلة دروغبا مع تشيلسي بالتحديد مميزة حيث نال معه العديد من الألقاب الجماعية.
وحصل دروغبا مع تشيلسي على لقب في دوري أبطال أوروبا، و4 في الدوري الإنجليزي الممتاز، و4 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، و4 في كأس الدرع الخيرية.
كما نال دروغبا جائزة أفضل لاعب أفريقي عامي 2006 و2009، وحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2006/2007 و2009/2010.
ونال دروغبا مع غالطة سراي لقبا في الدوري التركي ولقبا في كأس تركيا ولقبا في كأس السوبر التركي.
واعتزل دروغبا في ديسمبر 2018 بعد أن لعب لفونيكس الأمريكي.