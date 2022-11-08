دروغبا ينفي اعتناق الإسلام (صورة)

وحصل دروغبا مع تشيلسي على لقب في دوري أبطال أوروبا، و4 في الدوري الإنجليزي الممتاز، و4 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، و4 في كأس الدرع الخيرية.

كما نال دروغبا جائزة أفضل لاعب أفريقي عامي 2006 و2009، وحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2006/2007 و2009/2010.

ونال دروغبا مع غالطة سراي لقبا في الدوري التركي ولقبا في كأس تركيا ولقبا في كأس السوبر التركي.

واعتزل دروغبا في ديسمبر 2018 بعد أن لعب لفونيكس الأمريكي.