المغرب ضد فرنسا.. والأرجنتين ضد كرواتيا: موعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم

انتهت منافسات دور ربع نهائي كأس العالم، في نسخته الثانية والعشرين المُقامة حاليًا في قطر، حيث تأهلت كل من كرواتيا، والأرجنتين، والمغرب وفرنسا إلى مرحلة نصف نهائي البطولة.

وفازت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وهو نفس الأمر الذي تكرر مع الأرجنتين التي أطاحت بهولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

بينما حققت المغرب مفاجأة بعدما فازت على البرتغال بهدف نظيف، وانتصر منتخب فرنسا في مباراة مثيرة على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.