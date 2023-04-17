بيلد: ساديو ماني لا يفكر في العودة إلى ليفربول
كشف كريستيان فالك، الصحفي بجريدة "بيلد" الألمانية حقيقة التقارير التي ربطت السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ، بإمكانية العودة إلى صفوف ليفربول بعد أزمته القوية مع زميله ليروي ساني.
وقال فالك عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الإثنين: "غير صحيح ما يتردد عن تفكير ساديو ماني في العودة إلى ليفربول".
كان ساديو ماني رحل عن ليفربول، الصيف الماضي، وانضم إلى بايرن ميونخ مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب الإضافات.
ولم يتأقلم النجم السنغالي سريعًا مع "البافاري"، خاصة مع الإصابة القوية التي تعرَّض لها في نوفمبر الماضي وأدت إلى ابتعاده عن الملاعب عدة أشهر نتيجة خضوعه لعملية جراحية.
وما زاد الأجواء ضبابية هو ما حدث بين ساديو ماني وزميله ليروي ساني، بعد خسارة الثلاثاء أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
واعتدى ماني على ساني بالضرب، وتسبب في نزف شفتيه، ما أدى إلى فرض عقوبة وغرامة ضد السنغالي من قِبل بطل الدوري الألماني.
وكانت شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، ذكرت، في تقرير لها مؤخرًا أن ماني أخبر أصدقاءه إنه يفتقد ليفربول، ويأمل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف هذا العام.
وأوضحت إنه بالرغم من ذلك، فإن ليفربول ليس لديه أي خطط لإعادة التعاقد مع ساديو ماني، الذي من المتوقع أن يرحل عن الفريق الألماني بعد أزمته في غرفة الملابس مع ليروي ساني.
ويعتبر ماني ومعسكره أن العودة إلى الدوري الإنجليزي هي الخيار الأفضل بعد ثماني سنوات متألقة في إنجلترا في ليفربول وساوثهامبتون.
ولكن ليفربول لا يفكر في إعادة ساديو ماني، خاصة مع بلوغه من العمر 31 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما إن النادي يستعد لإجراء إصلاح شامل في مختلف المراكز خاصة الوسط والدفاع.