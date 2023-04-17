بيلد: ساديو ماني لا يفكر في العودة إلى ليفربول

كان ساديو ماني رحل عن ليفربول، الصيف الماضي، وانضم إلى بايرن ميونخ مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب الإضافات.

ولم يتأقلم النجم السنغالي سريعًا مع "البافاري"، خاصة مع الإصابة القوية التي تعرَّض لها في نوفمبر الماضي وأدت إلى ابتعاده عن الملاعب عدة أشهر نتيجة خضوعه لعملية جراحية.

وما زاد الأجواء ضبابية هو ما حدث بين ساديو ماني وزميله ليروي ساني، بعد خسارة الثلاثاء أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واعتدى ماني على ساني بالضرب، وتسبب في نزف شفتيه، ما أدى إلى فرض عقوبة وغرامة ضد السنغالي من قِبل بطل الدوري الألماني.