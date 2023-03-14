الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا

يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، منافسه لايبزيغ الألماني ضمن منافسات جولة الإياب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مواجهة أخرى في التوقيت نفسه بين بورتو البرتغالي وضيفه إنتر ميلان الإيطالي في إطار المرحلة نفسها.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين مانشستر سيتي ولايبزيغ على ملعب "الاتحاد" في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.