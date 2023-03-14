الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا
يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، منافسه لايبزيغ الألماني ضمن منافسات جولة الإياب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وتقام مواجهة أخرى في التوقيت نفسه بين بورتو البرتغالي وضيفه إنتر ميلان الإيطالي في إطار المرحلة نفسها.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة بين مانشستر سيتي ولايبزيغ على ملعب "الاتحاد" في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.
مشوار الفريقين
تأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة السابعة في مرحلة المجموعات برصيد 14 نقطة.
واستهل مانشستر سيتي البطولة بالفوز خارج دياره على إشبيلية الإسباني بنتيجة 4-0 ثم فاز على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1.
واكتسح السيتي على ملعبه كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 5-0 ثم تعادل دون أهداف خارج دياره مع كوبنهاغن ودورتموند وفاز على إشبيلية بنتيجة 3-1.
وصعد لايبزيغ بعدما احتل وصافة المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات برصيد 12 نقطة.
واستهل لايبزيغ البطولة بهزيمة ثقيلة أمام شاختار الأوكراني بنتيجة 1-4 ثم الهزيمة خارج دياره أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 0-2.
وانتفض الفريق الألماني وفاز ذهابا وإيابا على سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة 3-1 و2-0، كما فاز على ريال مدريد بنتيجة 3-2 ثم فاز على شاختار بنتيجة 4-0.
وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب الذي أقيم في ألمانيا يوم 22 فبراير الماضي بنتيجة 1-1.
أسلحة مانشستر سيتي
يدخل مانشستر سيتي المواجهة باحثًا عن حسم التأهل إلى ربع النهائي وتجنب مفاجآت الفريق الألماني.
وقال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن دوري أبطال أوروبا بطولة مهمة بالنسبة له ويتمنى تحقيقها ومواصلة المشوار بها.
وأكد أن مواجهة لايبزيغ ستكون صعبة ومهمة، موضحا أن كل ما يشغله حسم التأهل إلى ربع النهائي.
ويعتمد السيتي على تشكيلة تضم حارس المرمى إيدرسون مورايس وأمامه مانويل أكانجي وكايل والكر وروبن دياز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره برناردو سيلفا وإلكاي غوندوغان وكيفين دي بروين، ويمينًا رياض محرز ويسارًا جاك غريليش وفي الهجوم إرلينغ هالاند.
أوراق لايبزيغ
يأمل لايبزيغ تحقيق المفاجأة واستكمال مشواره القاري على حساب أحد أقوى فرق البطولة والمرشح للتتويج باللقب مانشستر سيتي.
وقال ماركو روزه، مدرب لايبزيغ، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يبحث عن تحقيق نتيجة تقوده لحسم التأهل أمام السيتي رغم صعوبة اللقاء.
وأكد روزه أن تراجع معدلات هالاند نجم السيتي التهديفية لا تقلل من قوته وقوة هجوم فريقه، موضحًا أن هالاند لاعب من طراز عالمي ويشكل خطورة على جميع المنافسين.
ويعتمد لايبزيغ على تشكيلة تضم حارس المرمى يانيس بلاسفيتش وأمامه الرباعي يوشكو غفارديول وويلي أوربان ومحمد سيماكان ودافيد راوم في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أمادو هايدارا وكونراد لايمير وإيميل فورسبيرغ ودومينيك سزوبوسزلاي مع ثنائي الهجوم تيمو فيرنر وأندريه سيلفا.
وقال سمير كمونة، مدافع كايزر سلاوترن الألماني الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة تبدو أقرب للسيتي نظريًا، ولكن على أرض الواقع ستكون صعبة وقوية.
وأوضح أن السيتي إذا سجل هدفًا مبكرًا سيسهل مهمته بعض الشيء في تحقيق الفوز والعبور من هذه المواجهة الصعبة، مؤكدًا أن لايبزيغ فريق سريع ولديه عناصر تملك الخبرات مثل فيرنر وأندريه سيلفا.