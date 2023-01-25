ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يقتنص تعادلًا ثمينًا من كولن

اقتنص فريق بايرن ميونخ، تعادلًا قاتلًا من ضيفه كولن بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 17، من منافسات الدوري الألماني.

وكان بايرن ميونخ قد تعادل في اللقاء الماضي مع لايبزيغ بهدفين لمثلهما، الأسبوع الماضي، في أول جولة بعد عودة منافسات البطولة من فترة التوقف الشتوي.

وافتتح إلياس سخيري أهداف كولن في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 90، مرر دايوت أوباميكانو الكرة إلى جوشوا كيميش، الذي استلمها وسدد كرة صاروخية، ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك، لتصبح النتيجة 1-1.

وبتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، كما رفع كولن رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.