ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يقتنص تعادلًا ثمينًا من كولن
اقتنص فريق بايرن ميونخ، تعادلًا قاتلًا من ضيفه كولن بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 17، من منافسات الدوري الألماني.
وكان بايرن ميونخ قد تعادل في اللقاء الماضي مع لايبزيغ بهدفين لمثلهما، الأسبوع الماضي، في أول جولة بعد عودة منافسات البطولة من فترة التوقف الشتوي.
وافتتح إلياس سخيري أهداف كولن في الدقيقة الرابعة.
وفي الدقيقة 90، مرر دايوت أوباميكانو الكرة إلى جوشوا كيميش، الذي استلمها وسدد كرة صاروخية، ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك، لتصبح النتيجة 1-1.
وبتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، كما رفع كولن رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.
وفي مباراة أخرى، سجل لايبزيغ أربعة أهداف في مرمى شالكه متذيل الترتيب خلال الشوط الأول في طريقه إلى انتصار ساحق 6-1، ليتقدم نحو المركز الثاني بالدوري الألماني.
وتفوق لايبزيغ، الذي سيواجه مانشستر سيتي في دور 16 بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، على شالكه في الدقائق الأولى وسجل هدفين بعد مرور ربع ساعة.
افتتح أندريه سيلفا التسجيل في الدقيقة السابعة وسجل بنيامين هنريكس الهدف الثاني بعدها بثماني دقائق.
وازدادات مأساة شالكه، الذي صعد لدوري الأضواء الموسم الماضي، حيث سجل سيلفا هدفه الثاني خلال اللقاء قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول. كما سجل تيمو فيرنر هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وقلص سويشيرو كوزوكي لاعب شالكه الفارق في الدقيقة 56 بعدما خفف لايبزيغ من ضغطه لفترة وجيزة لكنه استطاع رغم ذلك تسجيل هدفين في قبل نهاية المباراة عبر داني أولمو في الدقيقة 83 وتسديدة يوسف بولسن التي غيرت اتجاهها بعدها بست دقائق.
ويملك لايبزيغ 32 نقطة، وخسر شالكه الآن 10 من آخر 11 مباراة في الدوري ويحتل المركز الأخير برصيد تسع نقاط.