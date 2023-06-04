مبابي عن توقعاته لباريس سان جيرمان الموسم المقبل: أنا هنا فقط لألعب والباقي ليس من شأني
تحدث كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن هزيمة فريقه أمس أمام كليرمون (3-2) في ختام منافسات الدوري الفرنسي، مؤكدا أن الأهم هو دعم زميله سيرجيو ريكو.
وتعرض باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لهزيمة بثلاثية لهدفين في ختام المسابقة بالجولة الثامنة والثلاثين.
وحرص لاعبو باريس سان جيرمان على دعم زميلهم سيرجيو ريكو الذي تعرض لحادث خطير قبل أيام، حيث سقط من فوق حصانه، وتم إيداعه المستشفى بوحدة العناية المركزة.
وأشارت التقارير إلى استقرار حالة حارس المرمى، الذي يتم علاجه بمختلف التخصصات من قبل فريق طبي مكثف وأخصائيين.
واحتفل مبابي بهز شباك كليرمون برفع قميص زميله الإسباني.
وقال مبابي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الشيء الأكثر أهمية هو تكريم سيرجيو ريكو، هناك ما هو أهم من كرة القدم، في الملعب كنا أبطالًا بالفعل".
وأضاف: "كان من الممكن أن نخسر 22-0، ما كان ذلك يغير أي شيء بالنسبة لنا، كان علينا حقًا أن ندعم سيرجيو".
وتابع: "لقد تأثرنا جميعًا، لقد كان الأمر يقلقنا طوال الأسبوع، أردنا أن نشيد به بأفضل ما في وسعنا، علينا أن نصلي، ونشكر الناس في الملعب ولكن أيضًا أولئك الذين دعموا سيرجيو وعائلته بطريقتهم الخاصة".
وبسؤاله عما يتوقع من باريس سان جيرمان الموسم المقبل؟ أجاب مبابي: "لا شيء، أنا هنا فقط لألعب، لا يزال لدي عقد، أنا قادم للعب، النادي يفعل ما بوسعه، أنا سأكتفي بما يفعله النادي، والباقي ليس من شأني".
وتوج مبابي هدافاً للدوري الفرنسي للموسم الخامس توالياً مع 29 هدفاً، ليعادل الرقم القياسي لجان بيار بابان الذي حقق لقب الهداف بين 1988 و1992 مع مارسيليا.