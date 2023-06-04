مبابي عن توقعاته لباريس سان جيرمان الموسم المقبل: أنا هنا فقط لألعب والباقي ليس من شأني

تحدث كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن هزيمة فريقه أمس أمام كليرمون (3-2) في ختام منافسات الدوري الفرنسي، مؤكدا أن الأهم هو دعم زميله سيرجيو ريكو.

وتعرض باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لهزيمة بثلاثية لهدفين في ختام المسابقة بالجولة الثامنة والثلاثين.

وحرص لاعبو باريس سان جيرمان على دعم زميلهم سيرجيو ريكو الذي تعرض لحادث خطير قبل أيام، حيث سقط من فوق حصانه، وتم إيداعه المستشفى بوحدة العناية المركزة.

وأشارت التقارير إلى استقرار حالة حارس المرمى، الذي يتم علاجه بمختلف التخصصات من قبل فريق طبي مكثف وأخصائيين.

واحتفل مبابي بهز شباك كليرمون برفع قميص زميله الإسباني.