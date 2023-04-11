بيولي عن مباراة ميلان ضد نابولي: سنخوض معركة لمدة 180 دقيقة
قال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، إن فريقه يتوقع نهجًا مختلفًا من نابولي في مواجهتهما بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، بعد أن سحق ميلان منافسه نابولي 4-صفر خارج ملعبه في الدوري الإيطالي بوقت سابق هذا الشهر، مضيفًا أن التركيز سيكون عاملًا أساسًا.
وحقق ميلان صاحب المركز الرابع انتصارًا مدويًا على نابولي، متصدر الدوري، في الثاني من أبريل/ نيسان، لكنه كان دون المستوى، يوم الجمعة، عندما تعادل دون أهداف مع إمبولي.
وقال بيولي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قبل المباراة المقررة في سان سيرو: "أعتقد أننا سنستعيد التوازن لكن، غدًا، سنبدأ تحديًا آخر، معركة لمدة 180 دقيقة".
ويتصدر نابولي الدوري الإيطالي بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه، حيث فرط في نقاط 5 مرات فقط في 29 مباراة بالدوري هذا الموسم واستمتع كذلك بحملة رائعة في دوري أبطال أوروبا.
وتابع بيولي: "نابولي فريق من العيار الثقيل، إنه الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا وفاز بأكبر عدد من المباريات بعد بايرن، ولديهم قدرات رائعة، لكننا سنبدأ المواجهة أمامهم والنتيجة صفر-صفر وأتوقع مباراتين متوازنتين، ويمكننا أن نتوقع نهجًا مختلفًا منهم، قد يكون نهجًا دفاعيًا جديدًا ويجب أن نتعامل معه بذكاء.
"منحنا أداء الفريق في الدوري بعض المؤشرات، ونعلم أننا يجب أن نلعب مباراة رائعة لنكون في مستوى مواجهة بهذا الحجم أمام منافس بهذه الجودة، (لكن) بغض النظر عن الأداء في الدوري كل ما يهمنا الآن مواجهتنا غدًا.
وأردف: "يجب أن نلعب بتركيز كبير في كل الجوانب، ويتمتع المنافس بجودة عالية، ويعرف جيدًا كيف يستغل كل خطأ، ولن نتحمل فقدان التركيز لأن المخاطرة ستكون كبيرة للغاية".
وسيغيب عن نابولي المهاجم فيكتور أوسيمن الذي استبعد من تشكيلة المدرب لوتشيانو سباليتي بسبب الإصابة.
لكن تيو هرنانديز مدافع ميلان أصر على أن غياب هداف الدوري الإيطالي لن يغير أسلوب فريقه.
وأشار: "لا شيء سيتغير بالنسبة لنا، ونابولي فريق قوي جدًا ويملك لاعبين رائعين ومن سيحل محله سيؤدي جيدًا".