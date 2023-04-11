بيولي عن مباراة ميلان ضد نابولي: سنخوض معركة لمدة 180 دقيقة

قال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، إن فريقه يتوقع نهجًا مختلفًا من نابولي في مواجهتهما بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، بعد أن سحق ميلان منافسه نابولي 4-صفر خارج ملعبه في الدوري الإيطالي بوقت سابق هذا الشهر، مضيفًا أن التركيز سيكون عاملًا أساسًا.

وحقق ميلان صاحب المركز الرابع انتصارًا مدويًا على نابولي، متصدر الدوري، في الثاني من أبريل/ نيسان، لكنه كان دون المستوى، يوم الجمعة، عندما تعادل دون أهداف مع إمبولي.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قبل المباراة المقررة في سان سيرو: "أعتقد أننا سنستعيد التوازن لكن، غدًا، سنبدأ تحديًا آخر، معركة لمدة 180 دقيقة".