شكوك كبيرة حول منتخب فرنسا المحاط بالمشاكل قبل كأس العالم

واستبعد لاعب الوسط نغولو كانتي، الذي لعب دورا محوريا في تتويج فرنسا بكأس العالم 2018، بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية كما تأكد غياب زميله بول بوغبا بالنهائيات بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

وربما يمثل استبعاد بوغبا شيئا إيجابيا للمدرب ديديه ديشان حيث تعرض لاعب الوسط لبعض المشكلات في الأسابيع الأخيرة.

وتورط بوغبا في فضيحة بعد اتهام شقيقه واعتقاله من الشرطة بعد مزاعم اشتراكه مع أصدقاء طفولة اللاعب في ابتزاز لاعب يوفنتوس للحصول على أموال.

ونفى ماتياس شقيق بوغبا هذه المزاعم.