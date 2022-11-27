الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا ضد ألمانيا في كأس العالم 2022
تدور مواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم الأحد، بين منتخبي إسبانيا وألمانيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر.
وتشهد المجموعة الخامسة أيضاً مباراة أخرى تجمع بين منتخبي كوستاريكا واليابان في إطار الجولة نفسها.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة إسبانيا وألمانيا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "البيت" في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت قطر والسعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق عصام الشوالي وأيضاً قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق أحمد الطيب وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي.
ترتيب المجموعة
يحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه الساحق على كوستاريكا، متذيل الترتيب، بنتيجة 7-0.
ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بعد خسارته على يد اليابان بنتيجة 2-1.
تاريخ المواجهات
يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين منتخبي إسبانيا وألمانيا بدأت بلقاء ودي عام 1942 انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1 كما تعادل المنتخبان بالنتيجة نفسها في تجربة ودية أخرى عام 1952.
وكانت المواجهة الرسمية الأولى في كأس العالم 1966 وفاز بها منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 ثم تقابلا في تصفيات أولمبياد 1976 وتعادلا دون أهداف ثم فاز منتخب إسبانيا بنتيجة 3-2.
وتجدد الموعد بين المنتخبين في تصفيات أمم أوروبا 1976 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم فاز منتخب ألمانيا بنتيجة 2-0، وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0 في أمم أوروبا 1984.
وتغلب منتخب ألمانيا بنتيجة 2-0 في أمم أوروبا 1988 ثم تعادلا بنتيجة 1-1 في كأس العالم 1994.
وتفوق منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0 في نهائي كأس العالم 2010 وحسم اللقب على حساب الألمان ثم فاز بنفس النتيجة في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2012 وصعد للمباراة النهائية ثم حسم اللقب.
وتعادل المنتخبان في دوري الأمم الأوروبية دون أهداف ثم حقق منتخب إسبانيا فوزاً ساحقاً بنتيجة 6-0 في البطولة نفسها وهي آخر مباراة بين المنتخبين وكانت يوم 17 نوفمبر 2020.
أفكار فليك
يخشى منتخب ألمانيا بقيادة مديره الفني هانز فليك السقوط في فخ الخسارة والخروج المبكر من مرحلة المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.
وقال هانز فليك في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "سنخوض مباراة متكافئة، أشعر أن منتخب إسبانيا يشبه كثيراً طريقة لعب برشلونة ويعتمد على طريقة 4-3-3 ويميل للاستحواذ بشكل أكبر".
وأشار إلى أن منتخب ألمانيا لا خيار أمامه سوى تحقيق الفوز للحفاظ على فرص تأهله إلى مرحلة ثمن النهائي.
ومن المنتظر أن يعتمد منتخب ألمانيا على تشكيلة تضم حارس المرمى مانويل نوير وأمامه الرباعي نيكلاس سولي وأنطونيو روديغير وكريستيان غونتروتيلو كيرير في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش وبجواره إلكاي غوندوغان وفي صناعة اللعب جمال موسيالا وعلى الأطراف ليروي ساني وسيرجي غنابري وفي الهجوم كاي هافيرتز أو توماس مولر.
خطط إنريكي
يتطلع منتخب إسبانيا لحسم تأهله بشكل رسمي والبحث عن تحقيق الفوز على حساب ألمانيا.
وقال لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن منتخب "لاروخا" عليه ألا يسقط في فخ الفوز العريض الذي تحقق على حساب كوستاريكا.
وأوضح أن منتخب إسبانيا بحاجة للتركيز الشديد لعبور عقبة ألمانيا مؤكداً أنها مواجهة صعبة بكل المقاييس.
ويعتمد منتخب إسبانيا على تشكيلة تضم حارس المرمى أوناي سيمون وأمامه الرباعي باو توريس وإيمريك لابورت وداني كارفخال وجوردي ألبا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبجواره بيدري وغافي مع ثلاثي الهجوم ماركو أسينسيو وألفارو موراتا وفران توريس.
وقال الألماني راينر تسوبيل لـ"إرم نيوز"، إن اللقاء سيكون خارج التوقعات خاصة بعد نتيجة ألمانيا في الجولة الأولى.
وأوضح أن إسبانيا منافس من العيار الثقيل وبالتالي المواجهة ستكون صعبة للغاية مؤكداً أن منتخب ألمانيا مطالب بحسم الأمور بتسجيل هدف مبكر واللجوء إلى الدفاع المحكم.