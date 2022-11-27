الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا ضد ألمانيا في كأس العالم 2022

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين منتخبي إسبانيا وألمانيا بدأت بلقاء ودي عام 1942 انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1 كما تعادل المنتخبان بالنتيجة نفسها في تجربة ودية أخرى عام 1952.

وكانت المواجهة الرسمية الأولى في كأس العالم 1966 وفاز بها منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 ثم تقابلا في تصفيات أولمبياد 1976 وتعادلا دون أهداف ثم فاز منتخب إسبانيا بنتيجة 3-2.

وتجدد الموعد بين المنتخبين في تصفيات أمم أوروبا 1976 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم فاز منتخب ألمانيا بنتيجة 2-0، وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0 في أمم أوروبا 1984.

وتغلب منتخب ألمانيا بنتيجة 2-0 في أمم أوروبا 1988 ثم تعادلا بنتيجة 1-1 في كأس العالم 1994.

وتفوق منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0 في نهائي كأس العالم 2010 وحسم اللقب على حساب الألمان ثم فاز بنفس النتيجة في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2012 وصعد للمباراة النهائية ثم حسم اللقب.

وتعادل المنتخبان في دوري الأمم الأوروبية دون أهداف ثم حقق منتخب إسبانيا فوزاً ساحقاً بنتيجة 6-0 في البطولة نفسها وهي آخر مباراة بين المنتخبين وكانت يوم 17 نوفمبر 2020.