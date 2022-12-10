نيمار: أنا محطم نفسيًا بعد الهزيمة أمام كرواتيا

تحدث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن شعوره وحالته بعد خروج منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، إثر الهزيمة أمام كرواتيا في ربع النهائي بضربات الترجيح.

وكانت البرازيل أكبر المرشحين للفوز باللقب العالمي، لكنها خرجت من ربع النهائي مرة أخرى وفشلت في تحقيق اللقب السادس في تاريخها.

وكتب نيمار في حسابه عبر "إنستغرام": "أنا محطم نفسيًا، الهزيمة في تلك المباراة آلمتني أكثر من أي مواجهة أخرى، لقد شللت لعشر دقائق بعد أن دخلت في نوبة بكاء مستمرة، تلك الهزيمة ستؤلمني لفترة طويلة".

وأضاف: "لقد قاتلنا حتى النهاية، وهذا ما يجعلني فخورًا بفريقي، لم يكن هناك أي نوع من التخاذل، الجميع التزم وتفانى في تقديم كل ما لديه.. لم تكن إرادة الله لنا أن نصعد لكن الأمر استحق كل تضحية قدمناها داخل الملعب، شكرًا للجميع على الدعم لكن للأسف لم ننجح، وسيستمر الألم".