"أرسل لي أوراق الطلاق".. زوجة أدريانو تهاجمه بعد صور احتفاله بعيد ميلاده مع عارضة أزياء على يخت
أشعلت صور انتشرت للنجم أدريانو، لاعب منتخب البرازيل السابق، مع إحدى عارضات الأزياء على يخت خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ41 أزمة كبيرة بينه وبين زوجته ميكايلا ميسكيتا، وصلت إلى طلبها الطلاق فورا.
واحتفل لاعب كرة القدم البرازيلي السابق بعيد ميلاده على متن يخت مع عارضة الأزياء الشهيرة راكيل باستوس، حيث نشر اللاعب بنفسه الصورة عبر حسابه على إنستغرام.
وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن مهاجم فلامنغو وإنتر وروما السابق أنفق نحو آلاف الدولارات من أجل عارضة الأزياء للاحتفال معها على متن اليخت، والتي نفت بدورها وجود أي علاقة مع أدريانو.
وعلى الفور استشاطت زوجة أدريانو غضبا ونشرت على حسابها في "إنستغرام"، رسالة قالت فيها: "يا إلهي، كم هو لطيف، أتمنى لك كل السعادة في العالم، أرسل لي بأوراق طلاقي".
وأضافت: "حتى لو كنا بعيدين عن بعضنا البعض، لن أنسى ذلك اليوم أبدًا، عيد ميلاد سعيد أيها الأحمق، أتمنى لك كل السعادة في العالم حتى لو كنت قد جرحتني، أتمنى لك الأفضل".
انفصال سابق
وكان أدريانو قد انفصل عن زوجته ميكايلا ميسكيتا بعد 24 يوما فقط من زواجهما، ولكن يبدو أنه لم يتمم إجراءات الطلاق بشكل رسمي.
وأوضحت تقارير سابقة أن أدريانو وميكايلا كانا يخططان لإقامة حفل زواج، إلا أنه حدث خلاف بينهما، مما أدى إلى توقف الثنائي عن متابعة بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذفت ميسكيتا جميع الصور السابقة لها مع أدريانو.
وأوضح موقع "extra.globo" البرازيلي، أن سبب الخلاف يرجع إلى ذهاب أدريانو لزيارة أصدقائه في مدينة "ريو" البرازيلية لمشاهدة مباراة منتخب البرازيل أمام سويسرا في كأس العالم 2022.
وتابع: "أدريانو عاد إلى المنزل بعد يومين، واشتبك مع مسكيتا حول مكان وجوده، ولم تقبل ميكايلا اعتذار زوجها".
يذكر أن أدريانو صاحب الـ41 عاما سبق أن قاد البرازيل للتتويج بلقب كوبا أمريكا عام 2004، وحصل على الحذاء الذهبي بصفته هداف البطولة بـ7 أهداف، كما فاز بكأس القارات 2005، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة بـ5 أهداف.