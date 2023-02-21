"أرسل لي أوراق الطلاق".. زوجة أدريانو تهاجمه بعد صور احتفاله بعيد ميلاده مع عارضة أزياء على يخت

أشعلت صور انتشرت للنجم أدريانو، لاعب منتخب البرازيل السابق، مع إحدى عارضات الأزياء على يخت خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ41 أزمة كبيرة بينه وبين زوجته ميكايلا ميسكيتا، وصلت إلى طلبها الطلاق فورا.

واحتفل لاعب كرة القدم البرازيلي السابق بعيد ميلاده على متن يخت مع عارضة الأزياء الشهيرة راكيل باستوس، حيث نشر اللاعب بنفسه الصورة عبر حسابه على إنستغرام.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن مهاجم فلامنغو وإنتر وروما السابق أنفق نحو آلاف الدولارات من أجل عارضة الأزياء للاحتفال معها على متن اليخت، والتي نفت بدورها وجود أي علاقة مع أدريانو.

وعلى الفور استشاطت زوجة أدريانو غضبا ونشرت على حسابها في "إنستغرام"، رسالة قالت فيها: "يا إلهي، كم هو لطيف، أتمنى لك كل السعادة في العالم، أرسل لي بأوراق طلاقي".

وأضافت: "حتى لو كنا بعيدين عن بعضنا البعض، لن أنسى ذلك اليوم أبدًا، عيد ميلاد سعيد أيها الأحمق، أتمنى لك كل السعادة في العالم حتى لو كنت قد جرحتني، أتمنى لك الأفضل".