سباق الحذاء الذهبي: هالاند يواصل الصدارة.. ومبابي يصعد للمركز الرابع

واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تصدر جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، بفارق مهم عن أبرز منافسيه في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويحتل المهاجم النرويجي صدارة ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 54 نقطة من 27 هدفا، فيما يتواجد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي متصدر هدافي الدوري الإيطالي، في المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 هدفا.

ويحتل المركز الثالث النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت هداف الدوري النرويجي، الذي أنهى الموسم برصيد 25 هدفا و37،5 نقطة.

وصعد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، للمركز الرابع بعد تسجيل هدف في فوز فريقه على نانت 4-2، ويتساوى مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، برصيد 36 نقطة من 18 هدفا.