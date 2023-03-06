سباق الحذاء الذهبي: هالاند يواصل الصدارة.. ومبابي يصعد للمركز الرابع
واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تصدر جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، بفارق مهم عن أبرز منافسيه في الدوريات الأوروبية الكبرى.
ويحتل المهاجم النرويجي صدارة ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 54 نقطة من 27 هدفا، فيما يتواجد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي متصدر هدافي الدوري الإيطالي، في المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 هدفا.
ويحتل المركز الثالث النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت هداف الدوري النرويجي، الذي أنهى الموسم برصيد 25 هدفا و37،5 نقطة.
وصعد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، للمركز الرابع بعد تسجيل هدف في فوز فريقه على نانت 4-2، ويتساوى مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، برصيد 36 نقطة من 18 هدفا.
ترتيب أبرز هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:
1- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 54 نقطة - 27 هدفا.
2- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي): 38 نقطة - 19 هدفا.
3- الإنجليزي هاري كين (توتنهام)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 36 نقطة - 18 هدفا.
4- الفرنسي وسام بن يدر (موناكو)، والكندي جوناثان دايفيد (ليل): 32 نقطة - 16 هدفا.
5- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، والإنجليزي فلوران بالوغون (ستاد ريمس): 30 نقطة - 15 هدفا.
6- الإنجليزي إيفان توني (برنتفورد)، والألماني نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، والإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، والفرنسي ألكسندر لاغازيت (أولمبيك ليون)، والنيجيري تيريم موفي (لوريان)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 28 نقطة - 14 هدفا لكل منهم.
7- الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والسنغالي حبيب ديالو (ستراسبورغ): 26 نقطة - 13 هدفا.
طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:
- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.
- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.
- باقي الدوريات تحت المرتبة 22: عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.