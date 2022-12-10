سفيان بوفال يحتفل مع والدته على أرضية الملعب بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم (صور)
احتفل سفيان بوفال، مهاجم المنتخب المغربي، بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 مع والدته على أرضية الملعب، حيث رقص برفقتها ليواصل اللاعبون المغاربة الاحتفال بشكل رائع مع عائلاتهم بعد كل إنجاز في النهائيات الحالية.
وقرر وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، بالاتفاق مع اللاعبين والاتحاد المغربي لكرة القدم إحضار عائلات اللاعبين لقطر لمساندتهم، وهو ما انعكس إيجابيا على نفسية نجوم المنتخب وحققوا إنجازا تاريخيا.
وأطلق المغاربة على منتخب المغرب لقب "منتخب مرضي الوالدين"، وهو لفظ بدأه وليد الركراكي، حين وصف لاعبيه بكونهم رجالا "مُرضين أباءهم وأمهاتهم".
وقال سفيان بوفال في تصريح لقناة "بي إن سبورتس" بعد التأهل: "سعداء بالتأهل لكننا مازلنا نرغب في المزيد لم نحقق أي شيء بعد".
وأصبح المغرب أول فريق عربي وأفريقي يبلغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في التاريخ وذلك بعد فوزه المفاجئ 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية.
وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.
وكان المغرب أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية عندما تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر في بطولة قطر 2022.
وتأهلت منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا إلى دور الثمانية في أبرز إنجاز أفريقي في أعوام 1990 و2002 و2010 على الترتيب، بينما تأهلت السعودية والمغرب والجزائر إلى دور الستة عشر من قبل.
كما أصبح المنتخب المغربي أكثر فريق عربي يخوض عددا من المباريات في تاريخ كأس العالم.
وبات الحارس ياسين بونو، الذي خاض مباراته الدولية الـ50 اليوم، أول حارس أفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في بطولة واحدة.
والمغرب بات ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يبلغ قبل نهائي كأس العالم بعد الولايات المتحدة في النسخة الافتتاحية 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.