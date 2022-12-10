سفيان بوفال يحتفل مع والدته على أرضية الملعب بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم (صور)

احتفل سفيان بوفال، مهاجم المنتخب المغربي، بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 مع والدته على أرضية الملعب، حيث رقص برفقتها ليواصل اللاعبون المغاربة الاحتفال بشكل رائع مع عائلاتهم بعد كل إنجاز في النهائيات الحالية.

وقرر وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، بالاتفاق مع اللاعبين والاتحاد المغربي لكرة القدم إحضار عائلات اللاعبين لقطر لمساندتهم، وهو ما انعكس إيجابيا على نفسية نجوم المنتخب وحققوا إنجازا تاريخيا.

وأطلق المغاربة على منتخب المغرب لقب "منتخب مرضي الوالدين"، وهو لفظ بدأه وليد الركراكي، حين وصف لاعبيه بكونهم رجالا "مُرضين أباءهم وأمهاتهم".

وقال سفيان بوفال في تصريح لقناة "بي إن سبورتس" بعد التأهل: "سعداء بالتأهل لكننا مازلنا نرغب في المزيد لم نحقق أي شيء بعد".