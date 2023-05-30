ما أبرز التحديات التي تنتظر ماوريسيو بوكيتينو مع تشيلسي؟

وأنهى تشيلسي الدوري في المركز 12 وهو الأسوأ له منذ 1994، ولم يتخيل الملاك الجدد بقيادة تود بولي وبغداد إقبالي هذا الموقف بعد قدومهما عقب الانهيار المفاجئ لإمبراطورية رومان أبراموفيتش.

وأنفق تشيلسي حوالي 600 مليون جنيه إسترليني لتعزيز التشكيلة، لكنها لم تقدم ما يليق بهذه التكلفة الباهظة.

وجاءت النتائج مخيبة للآمال، مما أدى لإقالة مدربين اثنين على مدار الموسم، والبداية مع توماس توخيل الفائز بدوري أبطال أوروبا الذي رحل في سبتمبر، ثم غراهام بوتر، الرجل الذي وثق بولي في "رؤيته" للنادي، الذي رحل بعد 31 مباراة فقط.

وقاد فرانك لامبارد، نجم النادي السابق، الفريق مؤقتا حتى نهاية الموسم، لكنه حقق فوزا واحدا فقط في تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجب أن يؤتي اختيار بولي للمدرب بوكيتينو بثماره سريعا.

ولهذا، فإن الصيف الحالي سيكون حاسما بالنسبة للنادي، الذي يتخذ من غرب لندن مقرا له، إذا أراد إعادة تقديم نفسه كمنافس محتمل لمانشستر سيتي وآرسنال ومانشستر يونايتد وحتى نيوكاسل يونايتد في الموسم المقبل.