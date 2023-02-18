تقرير: دي ماريا يرغب في الرحيل عن يوفنتوس ولديه عروض من السعودية وأمريكا
كشفت صحيفة "آس" في نسختها الأرجنتينية عن رغبة الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في الرحيل عن فريقه الحالي، في ظل معاناة النادي بقضية قد تكلفه خصم العديد من النقاط.
ووفقا للصحيفة، فإن دي ماريا يرغب في الرحيل عن قارة أوروبا، ويمتلك عروضا من الدوريين الأمريكي والسعودي.
ولم تحدد الصحيفة الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني، حيث ذكرت تقارير سابقة أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في تقديم عرض رسمي لضم اللاعب.
وتتحرك أندية الدوري السعودي على نطاق كبير للتعاقد مع نجوم من الطراز العالمي، بعد صفقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم مؤخرا إلى النصر.
وتأتي التقارير متوافقة مع ما ذكره دي ماريا في تصريحات إعلامية له مؤخرا، حيث قال: "يوفنتوس يعاني من أزمات عديدة في الآونة الأخيرة، وليس هناك أي تواصل بيننا بشأن التجديد في الوقت الراهن، لنرى ما سيحدث، لم أتحدث أيضا مع أي أندية أخرى".
وبشأن مستقبله دوليا مع منتخب الأرجنتين، أشار: "لم أعد أحلم بكأس العالم المقبلة، أنا أؤمن بكوبا أمريكا المقبلة، سأفعل كل ما بوسعي، وأود أن أكون هناك".
واستطرد: "من الأساسي أن أواصل اللعب في أوروبا لأكون هناك في كوبا أمريكا المقبلة، وإلا فإن سكالوني لن يفكر بي، يجب أن تكون جاهزًا 100%".
يذكر أن دي ماريا انضم ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده، حيث وقع الأرجنتيني على عقد لمدة عام واحد.