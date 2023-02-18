تقرير: دي ماريا يرغب في الرحيل عن يوفنتوس ولديه عروض من السعودية وأمريكا

كشفت صحيفة "آس" في نسختها الأرجنتينية عن رغبة الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في الرحيل عن فريقه الحالي، في ظل معاناة النادي بقضية قد تكلفه خصم العديد من النقاط.

ووفقا للصحيفة، فإن دي ماريا يرغب في الرحيل عن قارة أوروبا، ويمتلك عروضا من الدوريين الأمريكي والسعودي.

ولم تحدد الصحيفة الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني، حيث ذكرت تقارير سابقة أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في تقديم عرض رسمي لضم اللاعب.

وتتحرك أندية الدوري السعودي على نطاق كبير للتعاقد مع نجوم من الطراز العالمي، بعد صفقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم مؤخرا إلى النصر.