ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يكتسح شالكه ويحافظ على صدارته

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على نظيره شالكه بنتيجة (6-0)، في المباراة التي احتضنها ملعب "أليانز أرينا"، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ32 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأنهى الفريق البافاري الشوط الأول متقدما (2-0) على ضيفه شالكه، عبر توماس مولر في الدقيقة الـ21 وجوشوا كيميتش في الدقيقة الـ29.