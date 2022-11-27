ترتيب هدافي كأس العالم 2022: فالنسيا ومبابي في الصدارة

صعد الفرنسي كيليان مبابي لصدارة ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم قطر 2022 رفقة الإكوادوري إنير فالنسيا، بعد تسجيله هدفي فوز فرنسا أمام منتخب الدنمارك، في اللقاء الذي انتهى بنتيحة (2-1).

ويحتل كيليان مبابي وإنير فالنسيا المركز الأول برصيد 3 أهداف، وخلفهما يأتي 7 لاعبين سجلوا هدفين، وهم: الإنجليزي بوكايو ساكا والإيراني مهدي طارمي والفرنسي أوليفيه جيرو والإسباني فيران توريس والبرازيلي ريتشارليسون والهولندي كودي جاكبو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

فيما سجل 37 لاعبا هدفا واحدا، أبرزهم ثنائي المنتخب السعودي سالم الدوسري وصالح الشهري والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإسبانيون ألفارو موراتا وماركو أسينسيو وغافي والويلزي غاريث بيل ورحيم سترلينغ وجود بيلينغهام من إنجلترا.

وشهدت مباراة إنجلترا وإيران أكبر عدد من الأهداف برصيد 8 أهداف، ثم مباراة إسبانيا وكوستاريكا 7 أهداف، ومباريات فرنسا وأستراليا، والبرتغال أمام غانا 5 أهداف، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل السلبي.

وفشل هاري كين، هداف نسخة روسيا 2018، في التسجيل خلال مباراتين للمنتخب الإنجليزي رغم الفوز بنتيجة 6-2، لكنه يتصدر ترتيب صانعي الأهداف رفقة البرتغالي برونو فيرنانديز والفرنسي تيو هيرنانديز بتمريرتين حاسمتين.