هازارد يعلن رسميًّا اعتزاله اللعب دوليًّا مع منتخب بلجيكا

اتخذ إيدين هازارد، قائد منتخب بلجيكا، قرارًا رسميًّا باعتزال اللعب الدولي، عقب الخروج المبكر من كأس العالم قطر 2022.

وخرجت بلجيكا من مرحلة المجموعات لكأس العالم، بعد احتلال المركز الثالث خلف المغرب وكرواتيا.

وأصدر هازارد، بيانًا عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، قال فيه "الصفحة تغلق اليوم، شكرًا لكم على حبكم، شكرًا على دعمكم اللامتناهي، شكرًا على كل السعادة المشتركة منذ عام 2008".

وأضاف "اليوم قررت إنهاء مسيرتي الدولية، وأعتقد أن الجيل التالي أصبح جاهزًا، سأفتقدكم كثيرًا يا رفاق".