هازارد يعلن رسميًّا اعتزاله اللعب دوليًّا مع منتخب بلجيكا

هازارد يعلن رسميًّا اعتزاله اللعب دوليًّا مع منتخب بلجيكا
اتخذ إيدين هازارد، قائد منتخب بلجيكا، قرارًا رسميًّا باعتزال اللعب الدولي، عقب الخروج المبكر من كأس العالم قطر 2022.
وخرجت بلجيكا من مرحلة المجموعات لكأس العالم، بعد احتلال المركز الثالث خلف المغرب وكرواتيا.
وأصدر هازارد، بيانًا عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، قال فيه "الصفحة تغلق اليوم، شكرًا لكم على حبكم، شكرًا على دعمكم اللامتناهي، شكرًا على كل السعادة المشتركة منذ عام 2008".
وأضاف "اليوم قررت إنهاء مسيرتي الدولية، وأعتقد أن الجيل التالي أصبح جاهزًا، سأفتقدكم كثيرًا يا رفاق".
وشارك صاحب الـ 31 عامًا مع بلجيكا في الخروج من دور مجموعات كأس العالم 2022 واحتلال المركز الثالث خلف كرواتيا والمغرب، ولعب في المباريات الثلاث.
وكان هازارد شارك للمرة الأولى بقميص منتخب بلجيكا الأول في مباراة ودية عام 2008 ضد لوكسمبورغ في عمر 17 عامًا.
ولعب هازارد بقميص منتخب بلجيكا 126 مباراة، سجل خلالها 33 هدفًا وصنع 36.
وأسهم هازارد في حصول بلجيكا على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2018 عندما فاز في مباراة تحديد المركز الثالث على إنجلترا بهدفين دون مقابل وتمكن من تسجيل الهدف الثاني.
وسيتفرغ هازارد حاليًّا للعب مع ناديه ريال مدريد والذي يواجه معه أيضًا أوقاتًا صعبة بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي، نظرًا للإصابات المتكررة.